Elektra remata esta potente moto Italika Bit 150 en el Buen Fin 2025: tiene meses sin intereses o pagos semanales

La moto Italika Bit 150 en Elektra está en remate por el Buen Fin 2025 con un descuento de casi $20,000 pesos que no te puedes perder.

Si estás buscando una opción de transporte barato y eficiente, entonces esta motocicleta muy popular te puede interesar. Te explicamos los detalles.

Así luce la moto Italika Bit 150.

¿Cuáles son las características de la moto Italika Bit 150 en Elektra?

La moto Italika Bit 150 está disponible en color blanco y rojo, pero en esta promoción se trata de la primera. De acuerdo con sus características, cuenta con una cilindrada de 149.6 CC, es decir, que su fuerza del motor es potente para moverse rápido por la ciudad, subir pendientes fácilmente y arrancar sin problemas.

Además, tiene un rendimiento aproximado de 27 km/l, un consumo bastante eficiente para moverse sin gastar tanto dinero.

Y lo mejor de todo es que tiene transmisión automática por banda, lo que hace que sea más fácil de manejar al no tener cambos; solo aceleras y avanzas. Su capacidad recomendada es de 150 kg de carga, así que pueden transportarse hasta dos personas no muy pesadas.

¿Cuánto corre la Italika Bit 150?

Una de las preguntas más comunes sobre la moto Italika Bit 150 es sobre cuánto corre, y según la propia marca, llegan a una velocidad máxima de 90Km/H.

¿Cuánto vale la moto Italika Bit 150 en Elektra? Este es su precio

Hoy, el precio de la moto Italika Bit 150 en Elektra es de solo $25,999 pesos, un gran descuento porque su precio original superaba los 40 mil. Sin embargo, esto puede ser por tiempo limitado.

Esto vale la moto Italika Bit 150 en Elektra hoy.

Además, como te mencionamos al inicio, esta motoneta tiene opción de pago semanal con el Préstamo Elektra , que quedaría en 142 semanas de solo $345 pesitos.

Aunque también está la opción de pago hasta 24 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes. Y, por si fuera poco, hay una promo extra de bono de regalo que te da $1,000 pesos de regalo para tu próxima compra en productos seleccionados.

Así como esta moto, la tienda tiene varias rebajas en otros modelos. Checa más aquí.