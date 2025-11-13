Elektra remata esta bonita moto Italika: tiene pagos semanales y bono de $1,000 de regalo

Elektra se adelantó al Buen Fin 2025 y lanzó una oferta imperdible en una moto Italika con pagos semanales y un bono de $1,000 pesos de regalo. Si estás buscando una opción de transporte rápido, esta es una buenísima opción.

Esta semana, la tienda Elektra tiene rebajas por El Mejor Fin con descuentos exclusivos y promociones que nadie más tiene. Hay desde pantallas, perfumes y hasta motos , como esta que te mostraremos.

¿Cuál es la moto Italika que Elektra tiene en remate?

La motoneta en rebaja es la Italika modelo D125 en color azul con negro. Es de esas motos que puedes usar en la ciudad y que son muy cómodas y más silencios que otras. Te explicamos por qué.

(ESPECIAL) Así luce la moto Italika en oferta de Elektra.

Estas son las características de la moto Italika D125

La motoneta Italika D125 tiene cilindrada de 124.6 CC, un tamaño pequeño, ideal para recorrer las calles de la ciudad con tranquilidad. Además, esto hace que no consuma mucho combustible y sea mucho más fácil de manejar que otras.

De acuerdo con la descripción, cuenta con una transmisión automática CVT (Transmisión Variable Continua), es decir, que conforme avanza, cambia sola de velocidad, para que solo te preocupes por acelerar y frenar.

Otros detalles que valen la pena mencionar es que tiene un rendimiento por litro de 30 km, lo que quiere decir que no gastarás mucho en gasolina. Asimismo, la carga máxima que soporta esta motoneta es de 120 kg, así que puede transportar hasta dos personas no muy pesadas.

¿Cuál es el precio de la moto Italika en oferta en Elektra?

El precio de la motoneta Italika es de solo $16,999 pesos, teniendo una rebaja de casi $10,000 pesos mexicanos. Así que es una oferta muy clara.

(ESPECIAL) Este es el precio de la motoneta D125 en Elektra.

Además, es posible pedir el Préstamo Elektra y pagarla en $190 pesos por 142 semanitas. Y por si fuera poco, tiene promoción de pago a meses sin intereses y un bono de regalo de $1,000 pesos en tu siguiente compra, como te comentamos al principio de este artículo.