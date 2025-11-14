Elektra pone a mitad de precio esta pantallota 4K tipo cine en casa por el Buen Fin 2025

Hay una pantalla LG de 65 pulgadas en Elektra que tiene mitad de precio de descuento por el Buen Fin 2025. Si estás buscando opciones para estrenar una Smart TV, esta te va a encantar porque es “tipo cine”.

¿Cuál es la pantalla tipo cine que Elektra tiene a mitad de precio?

La pantalla LG de 65 pulgadas es la de modelo UA75 con tecnología UHD 4k del año, es decir, que tiene todas las actualizaciones de vanguardia para que vivas una experiencia como si estuvieras en el cine.

(ESPECIAL) La pantalla LG de 65 pulgadas tiene garantía de 5 años en actualizaciones.

De acuerdo con la descripción de la marca , esta pantalla tiene Inteligencia Artificial (IA) que aprende de ti y se optimiza mientras más la uses, por ejemplo, se modifica de acuerdo a lo que estés viendo.

Además, LG promete actualizaciones durante 5 años, por lo que rendirá como nueva por todo ese tiempo. Es perfecta para videojuegos y películas hechas para cine, porque respeta colores y el movimiento con el brillo correcto.

Para que lo tengas en cuenta, las medidas de esta pantalla son:

Largo de la base : 135.9 cm

: 135.9 cm Alto : 83.4 cm

: 83.4 cm Largo completo : 144.6 cm

: 144.6 cm Ancho de base : 30.9 cm

: 30.9 cm Ancho completo: 89.4 cm

¿Cuál es el precio de la pantalla LG de 65 pulgadas en Elektra?

El costo de esta pantalla es de solo $7,799 pesos por el Buen Fin 2025, casi la mitad de precio de su costo original, que era casi $15,000 pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla LG de 65 pulgadas por el Buen Fin 2025.

Asimismo, viene con promociones de pago hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes o bien, puedes pedir un Préstamo Elektra para comprarlo a 102 semanas con pagos chiquitos de $123 pesitos.

Además de pantallas, Elektra tiene otras ofertas esta semana por el Buen Fin, desde motos como la Italika Bit 150 , hasta perfumes y otros artículos.

Así que revisa el sitio web o acude a la tienda para que veas las opciones que puedes tener, y elige la que mejor se acomode a tu casa, pero sobre todo, de tu bolsillo.