Elektra remata esta potente moto que ahorra gasolina y que tiene a pagos semanales en El Mejor Fin

Si estás buscando una moto barata que puedas usar tanto para el trabajo como para tu día a día, esta Italika que tiene Elektra en oferta te va a encantar, porque su precio bajó ¡más de 10 mil pesos!

Esta semana, con las rebajas de El Mejor Fin, la tienda Elektra tiene descuentos en pantallas , perfumes… ¡y también en motos! Por eso, aquí te contamos cuál es, su precio final y por qué conviene.

¿Cuál es la moto Italika que Elektra tiene casi regalada?

La moto en oferta es la Italika DM150, un modelo de doble propósito en color blanco con detalles en gris y naranja.

(ESPECIAL) Así luce la moto Italika en oferta de Elektra.

Según la descripción oficial en la tienda en línea, esta potente motocicleta cuenta con un cilindro de 149 CC, transmisión estándar y un rendimiento de 27.5 km por litro, así que es bastante ahorradora. Además, tiene una capacidad de carga de hasta 150 kg, perfecta si necesitas llevar cosas contigo.

Esta moto te sirve tanto para moverte por la ciudad como para trayectos largos de trabajo y otros terrenos. Y lo mejor: tiene arranque eléctrico y pedal, para que tus viajes sean más cómodos.

¿Cuál es el precio de la moto Italika DM150 en Elektra?

El costo de la Italika DM150 es de solo $26,999 pesos. Considerando que su precio anterior era de casi $40,000, ¡vale totalmente la pena aprovecharla!

(ESPECIAL) Mira el precio de esta moto en ELEKTRA

Además, Elektra ofrece la opción de pagos semanales, con abonos desde $345 pesos por 142 semanas, o bien, puedes pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Así que, si te interesa, córrele, porque el precio podría cambiar muy pronto. Sobre todo ahora que viene el Buen Fin 2025 y habrá más ofertas.

¿Qué es una moto de doble propósito, como la que está en oferta en Elektra?

Una moto de doble propósito es ideal para cualquier tipo de terreno: la puedes usar en carretera o en caminos difíciles y terrosos. Según Italika, este tipo de motos son perfectas para quienes buscan potencia, estabilidad y versatilidad.

(ESPECIAL) Luce esta potente moto Italika.