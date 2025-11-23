Elektra remata esta potente moto Hunk por tiempo limitado: tiene envío y MSI

Hay una moto potente de la marca Hero Hunk que está en remate en Elektra . La tienda extendió las ofertas y todavía hay rebajas que valen la pena. Si estás buscando un medio de transporte eficiente, esta motocicleta te encantará.

¿Cuál es la moto Hunk que está en oferta en Elektra?

La moto Hero Hunk es la del modelo 250R en color blanco y rojo. Es tipo urbana con estilo deportivo.

Según las características de la tienda, esta motocicleta cuenta con las siguientes características que debes checar:

Una cilindrada de 249.03 CC: con potencia para recorrer la ciudad con facilidad.

Transmisión de 6 velocidades: para que controles la rapidez con la que manejas.

Rendimiento de 26 km/l: con ahorro de gasolina para que gastes menos.

Capacidad de carga: soporta hasta 130 kg, ideal para dos personas no muy pesadas.

¿Cuál es el precio de la moto Hunk que está en oferta?

El costo de la moto Hunk 250R es de solo $69.999 pesos. Elektra lo tenía en un precio de $83,999 pesos, pero le rebajó más de 10 mil en esta temporada.

(ESPECIAL) Precio de la moto.

Además, es posible comprar la moto con hasta 20 meses sin intereses de $3,884.94 pesos pagando con tarjetas participantes (puedes revisar cuáles en la tienda en línea).

O también, si se te acomoda mejor, puedes sacar un Préstamo Elektra y pagarlo en 198 semanas de $810 pesos.

Además, de esta moto, Elektra tiene otras opciones en descuento que puedes ver en la tienda en línea, de marcas como Italika y más. Por ejemplo, hace unos días, te compartimos el descuento de una 150Z , y otra de la Bit 150 .

Las motos siguen siendo una opción rápida de transporte, no solo por su precio bajo, sino también por la manera tan sencilla que es trasladarse al trabajo en medio del tráfico de la ciudad.