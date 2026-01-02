Esta es la razón por la que hay más separaciones en Navidad y Año Nuevo

Hay estudios internacionales que muestran que el número de separaciones y divorcios tienen mayor incremento en las semanas posteriores a la fiesta de Navidad y Año Nuevo . Los especialistas manifiestan que esto puede deberse a que las fiestas incrementan la presión en diversos aspectos sobre la pareja.

Las reuniones familiares, la convivencia más intensa y la obligación de mantener una imagen festiva comienzan a generar situaciones de estrés que exponen fisuras qué antes quedaban ocultas por la rutina diaria.

¿Cuál es el motivo de la separación en las fiestas decembrinas?

Lo profesionales de la salud mental manifiestan que la festividad de funcionan como un detonante para crisis previa, esto es porque hay más convivencia prolongada y los conflictos que no están resueltos salen a la superficie. También hay una presión económica que incrementa el malestar.

Los gastos propios de la temporada navideña como son los regalos, celebraciones y vacaciones generan tensiones extras en los vínculos afectivos.

También manifiestan los expertos que las personas comienzan a reflexionar sobre la relación y a tomar decisiones que habían postergado durante el año, especialmente por el deseo de evitar el conflicto abierto durante los días festivos.

Los psicólogos dicen que las fiestas suelen significar un problema importante para las parejas. Las expectativas de armonía chocan con la realidad cotidiana y muchos decían separarse una vez terminadas las celebraciones.

Por otro lado, también tenemos que mencionar que en estas fechas se incrementa el uso de aplicaciones de citas. Estos comportamientos responden a un ciclo anual del que muchas personas aprovechan la llegada de un nuevo año para considerar su proyecto personal, lo que puede incluir el cierre de una etapa sentimental y la búsqueda de nuevas experiencias.

Los problemas florecen en esta etapa.

Además, las estadísticas muestran a enero como el mes del divorcio en diferentes países y culturas.

Si bien la celebración es pueden actuar como un catalizador, la mayoría de las rupturas no son provocadas exclusivamente por un factor navideño sino que suelen responder a problemas arrastrados a lo largo del año.

Por último, tenemos que mencionar que los psicólogos dicen que durante las fiestas se incrementa la convivencia intensificada y el proceso reflexivo típico de los cierres de años que propician que muchas parejas tomen la decisión de iniciar el trámite de separación o divorcio en enero o semanas posteriores.