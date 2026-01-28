Este es el tipo de enchinador de pestañas que más las rompe y las lastima, según la IA

El enchinador de pestañas es una herramienta básica de maquillaje, pero no todos son igual de seguros. Según una plataforma de inteligencia artificial (IA), existe un tipo de moldeador que puede romper y lastimar las pestañas con mayor facilidad, afectando su fuerza y apariencia si se usa con frecuencia o de forma incorrecta.

De acuerdo a la herramienta digital ChatGPT, que hizo un análisis a partir de reseñas y críticas de expertos, se trata del rizador metálico tradicional cuando está viejo, mal alineado o sin la gomita protectora. Asimismo, la tecnología mencionó que los enchinadores térmicos también pueden dañarlas si se usan a temperatura muy alta o sin cuidado.

Los motivos por los que no es recomendable utilizar este enchinador de pestañas

Sin almohadilla de goma (o con la goma dura/gastada): el metal entra en contacto directo con las pestañas y las quiebra fácilmente.

el metal entra en contacto directo con las pestañas y las quiebra fácilmente. Bisagra floja o desalineada: pellizca el vello en lugar de curvarlo de forma uniforme.

pellizca el vello en lugar de curvarlo de forma uniforme. Presión excesiva: corta o debilita las pestañas desde la raíz.

corta o debilita las pestañas desde la raíz. Uso con máscara puesta: el rímel endurece las pestañas y, al presionarlas, se rompen con más facilidad.

Los cuidados escenciales para las pestañas

Especialistas del portal Maybelline dieron a conocer cuáles son los cuidados esenciales para las pestañas, entre los que mencionaron ciertas prácticas que no puedes dejar de hacer, como por ejemplo:

