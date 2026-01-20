Este es el paso a paso para preparar la mejor masa de tamales en el Día de la Candelaria

Cada 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria por lo que una de las costumbres que se lleva a cabo es la comer tamales que es sinónimo de identidad, herencia y convivencia. Muchos buscan realizar la masa de esta comida pero no todos logran el objetivo.

Si quieres tener unos tamales deliciosos pues es importante la textura, sabor y consistencia. La preparación no debe ser librada al azar sino que se debe seguir los pasos correctos para evitar errores.

Para el próximo Día de la Candelaria, tienes que probar con la receta que aquí te dejamos para que hagas unos deliciosos tamales con la consistencia adecuada para luego rellenarlos como quieras.

¿Cómo es la receta de los tamales?

Tienes que elegir para la receta harina de maíz nixtamalizado de calidad, esta debe hidratarse correctamente con caldo de pollo o vegetal, según el tipo de tamal para lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

Luego haz lo siguiente:

Elige harina de calidad: Utiliza harina de maíz nixtamalizado fresca y de buena marca para asegurar mejor sabor y textura.

Hidrata correctamente la masa: Agrega el caldo poco a poco para evitar grumos y lograr una consistencia suave y manejable.

Usa la grasa adecuada: La manteca de cerdo aporta esponjosidad y sabor, pero puede sustituirse por manteca vegetal o aceite si se busca una versión más ligera.

Bate la grasa antes de mezclar: Batir la manteca ayuda a incorporar aire, lo que da como resultado tamales más suaves y esponjosos.

Los tamales son una tradición.

Sazona bien la masa: Añade sal y, si lo deseas, condimentos suaves para que la masa tenga sabor propio.

Apóyate en el polvo para hornear: Una pequeña cantidad puede ayudar a mejorar la textura y ligereza de la masa.

Haz la prueba del vaso con agua: Coloca una bolita de masa en agua; si flota, está lista para usarse. Este paso tradicional sigue siendo uno de los indicadores más confiables para asegurar un delicioso platillo.

