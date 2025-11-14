Este iPhone 14 está en oferta: lo venden por 7,000 pesos y tiene facilidades de pago en esta tienda

Elektra tiene descuentos impresionantes, pues semanalmente hace grandes rebajas a todos sus productos y más en este Buen Fin, la fecha esperada por todos los mexicanos. En esta ocasión, la tienda departamental tiene en oferta el iPhone 14 de 13,999 a solo 7,000 pesos, precio que no debes dejar de escapar, así como la de esta potente moto.

El celular de la marca Apple está al 50% de descuento, algo nunca antes visto, aunque esto es solo por tiempo limitado, ya que con estas sorprendentes rebajas los productos vuelan en un dos por tres, como fue el caso de una pantalla de 40 pulgadas de tan solo 3,000 pesos.

Captura de pantalla El celular está al 50% de descuento y se puede adquirir a pagos chiquitos

Las características del iPhone 14 que está en oferta

El iPhone 14 es un celular de alta gama, que ofrece una gran cámara para retratar los mejores momentos, y lo mejor de todo, es resistente a salpicaduras, polvo y agua, por aquello de si se te olvida sacarlo al momento de echarte un clavado. De acuerdo con la página oficial de la tienda, estas son sus características más importantes:



Cámara trasera 12MP

Cámara Frontal 12 MP

Memoria RAM 1GB

Sistema operativo iOS 16

Tamaño de pantalla de 6.1 pulgadas

Dual SIM

Batería Ion Litio

Las facilidades de pago para adquirir el iPhone 14

El iPhone 14 está en solo 7,000 pesos al "chas-chas", aunque también se puede adquirir en abonos, una facilidad de pago que se adecua a tu bolsillo o a 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito.

Para adquirir este celular se pueden dar abonos desde 114 pesos durante 102 semanas con tu crédito Elektra, el cual si no lo tienes lo puedes tramitar en la tienda más cercana o en la página web de la tienda.

Es preciso mencionar que el dispositivo de Apple es reacondicionado, solo está disponible en color negro y tiene una capacidad de 128 GB. Además, este equipo incluye un bono de regalo en caso de comprarlo en la página oficial de la tienda Elektra.