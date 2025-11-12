Estos tenis YA NO estarán de moda en el invierno 2025: lo dicen los expertos y deberías deshacerte de ellos

Si estás pensando en renovar tu clóset para esta temporada, presta atención, porque algunos modelos de tenis que dominaron las calles en años pasados dejarán de estar en tendencia este invierno 2025. Los expertos en moda ya adelantaron cuáles estilos pasarán al olvido y cuáles tomarán su lugar, marcando un cambio claro hacia diseños más funcionales, sobrios y elegantes.

Desde la revista Vogue mencionaron que, si no quieres lucir desactualizado, quizás sea momento de decir adiós a ciertos pares que ya no encajan con las nuevas propuestas del mundo fashion para la nueva estación.

Entre ellos, los especialistas mencionaron que ya no van más:



Tenis de caña alta tipo bota

Tenis de plataforma

Tenis transparentes

Tenis blancos minimalistas

Tenis con velcro.

¿Por qué dejarán de ser tendencia estos tenis?

Según adelantaron estilistas, estos modelos de tenis dejarán de ser tendencia en el invierno 2025 porque la moda está dando un giro hacia diseños más prácticos, sostenibles y versátiles, dejando atrás los estilos que priorizaban la estética sobre la funcionalidad.

En ese sentido, explicaron que la comodidad, la durabilidad y la autenticidad serán las claves de la nueva estación, dejando atrás aquellos modelos que ya no encajan con el nuevo espíritu de la moda urbana.

¿Qué tenis debes comprar para lucir en el invierno?

La popular revista de moda también indicó que los próximos tenis que debes tener en cuenta para tu look durante el invierno son:

