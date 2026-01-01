7 recetas ecónomicas y fáciles de hacer si eres foráneo, no gastarás más de 100 pesos

Ser foráneo es uno de los mayores casos que se presentan en las personas en México. Vivir en otro lugar requiere cambios drásticos en las rutinas, mismas que incluyen la alimentación. Así que te damos 7 ideas de comidas que puedes realizar de manera rápida, y que además no gastarás más de 100 pesos.

Ensalada rusa con atún

Es una opción deliciosa que además es alta en nutrientes ya que contiene verdura y proteína. Para realizarla necesitarás una lata de verduras que incluya chícharos, zanahoria y papa. las venden en cualquier tienda de abarrotes o supermercados. Deberás agregar una lata de atún, es preferible que sea en agua y no en aceite ya que es más saludable, y finalmente una lata pequeña de mayonesa, la cantidad que agregues será a tu gusto persona. Todos los ingredientes deberás mezclarlos en un bowl y listo. Puedes acompañar la comida con tostadas de maíz para añadir carbohidratos.

Ensalada de verduras con pasta

Esta receta es muy práctica y fácil de preparar. La puedes hacer durante la noche y guardarla en tuppers para llevar a la oficina o a la escuela. Necesitarás un paquete de espagueti de 200 gramos, una lata de atún y verduras de tu preferencia como brócoli, zanahoria, papa o calabaza, mismas que puedes conseguir en el supermercado o en algún mercado cerca de tu hogar ya que suelen ser orgánicas. Para realizar la receta deberás poner a cocer la pasta, agregarle sal al gusto y dejarla el tiempo que el paquete indique, por otro lado también deberás cocer las verduras, las cuales deben estar previamente lavadas y desinfectadas. Al tener todo listo deberás integrar todo en un bowl, añadirle sal y listo ¡disfrutaras de una comida deliciosa y muy balanceada!

espagueti|crédito: unsplash

Calabacitas a la mexicana con queso

Para esta receta necesitarás 450 gramos de calabazas, una cebolla pequeña y 200 g de queso panela. Deberás lavar y desinfectar muy bien las calabazas, picarlas en cuadros pequeños y ponerlas a cocer por 20 minutos junto con la cebolla finamente picada. Por otro lado, deberás cortar en cubos el queso panela. Una vez que tengas todo listo lo integrarás en un bowl y ¡a disfrutar! Lo puedes acompañar con las tostadas de tu preferencia.

Tortitas de papa

Para esta receta necesitarás 250 gramos de papa y 250 gramos de queso oaxaca. Deberás lavar, pelar y poner a cocer las papas por al menos 30 minutos. Una vez que las sientas muy blandas deberás apagar el fuego y ponerlas a enfriar. Comenzarás a deshebrar el queso y una vez que las papas estén frías deberás machacarlas y añadirles sal. Cuando tengas la mezcla harás bolitas añadiendo el queso adentro y las aplastarás. Una vez acabes con todo, las pasarás a un sartén, puedes freírlas o solo dejarlas sobre el fuego hasta que se cocinen bien. Y listo, es una comida balanceada debido a que cuenta con proteína y carbohidratos.

Quesadillas de queso con zanahoria

Esta es una de las recetas más fáciles ya que deberás comprar medio kilo de tortillas de maíz o bien, un paquete de harina, 250 gramos de queso oaxaca y 3 zanahorias. En un sartén a fuego bajo calentaras las tortillas, añadiras queso deshebrado y rayadura de zanahoria dentro de las quesadillas. Definitivamente es una opción deliciosa que cuenta con proteína, fibra y carbohidratos.

quesadillas|crédito: unsplash

Huaraches de nopal con queso

Para esta receta necesitarás dos nopales grandes, un jitomate, una rebanada de jamón de pavo y una rebanada de queso panela. El procedimiento es muy sencillo, deberás lavar previamente los nopales y en un sartén los pondrás a asar, entre cada uno de ellos colocaras el jamón, el queso y algunas rebanadas de jitomate. Y listo, una vez que el queso se funda lo retiras y disfrutas, puedes acompañarlo con tostadas de maíz.

Flautas de queso con zanahoria

Para esta receta necesitarás 250 gramos de tortillas de maíz, 250 gramos de queso oaxaca y 3 zanahorias rayadas. El proceso es muy sencillo, deberás hacer flautas con queso y la zanahoria integrarla dentro de la tortilla. Una vez que tengas todas listas las pondrás a freír y listo. Si te gusta el picante puedes acompañarlas con salsa de tu preferencia.