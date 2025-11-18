Cuando se habla de tiendas de lujo en Guadalajara, Andares suele ser la primera opción de muchas personas por su variedad. Sin embargo, no es el único lugar que maneja líneas exclusivas, pues hay un punto de venta que es relativamente nuevo y que se ha hecho de buena fama entre los clientes.

Estamos hablando de Midtown Jalisco, localizado en una zona bastante conveniente del estado y con buena gama de productos, lo que ha ocasionado que se le empiece a considerar como una alternativa factible para comprar ropa, accesorios y calzado de excelente calidad, según la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

¿Qué tiendas de lujo hay en Midtown Jalisco?

Una de las razones principales por las que este consorcio ganó relevancia en el mercado del lujo en Guadalajara, radica en la variedad de firmas de diseñador que albergan sus pasillos. Esto ya que se trata de tiendas que no es fácil encontrar en plazas más "tradicionales", como Galerías, por mencionar un ejemplo.

En cuanto a qué marcas hay en este centro comercial que le hace frente a Andares, destacan los siguientes nombres:



Gucci

Balenciaga

Dolce & Gabbana

Saint Laurent

Bottega Venetta

Tiffany & Co.

Instagram. @midtown.jalisco En Midtown Jalisco hay una gran variedad de marcas de lujo

Mientras que si no tienes pensado algo específico para comprar, también es buen plan para pasar la tarde viendo (y anotando artículos en tu wish list), así como para disfrutar de una deliciosa comida en los restaurantes que se han instalado aquí. Y es que además, no suele estar tan concurrida, por lo que puedes recorrerla con tranquilidad y sin aglomeraciones.

¿Midtown Jalisco sí es más barato que Andares en Guadalajara?

Pasando a los precios, que suele ser lo más importante para los compradores, es importante tener en mente un par de cuestiones. La primera es que a menos que se trate de outlets, las marcas de lujo no suelen rebajar sus precios ni liquidar productos, salvo en ocasiones extraordinarias.

Por lo que en artículos de diseñador los costos serán los mismos en todo el país, pero lo que hace distinto a Midtown Jalisco, es que tienen un stock diverso, lo que permite que lleguen a sus almacenes colecciones mixtas y no solo las de tendencia. En este sentido, es probable que encuentres bolsos con un rango de precios amplio, en comparación a las boutiques de Andares en Guadalajara que tienen un presupuesto establecido.