3 peinados rápidos para amas de casa con más de 40 años; son fáciles de hacer, cómodos y te verás preciosa

En esta ocasión te daremos cuáles son los 3 peinados ideales para mujeres de 40 años que son amas de casa. Cabe señalar que, estos son muy fáciles de hacer, son cómodos y además te harán ver preciosa. Un nuevo look siempre revitaliza a cualquiera, y sobre todo reflejarán cómo es tu estilo, te darán confianza y se adaptarán a tu forma de vida.

¿Cuáles son los peinados ideales para las amas de casa que tienen 40 años?

Ballet Bun

Uno de los 3 peinados que son fáciles de hacer y cómodos que son ideales para mujeres con 40 años de edad y que son muy recomendables para las amas de casa es el Ballet Bun. Este estilo es esencial para llevar en primavera, sobre todo si se tiene una melena larga. Para hacerlo sólo tienes que recogerte el pelo y hacerte un chongo como el que llevan las bailarinas de ballet.

Top Knot

Otro peinado fácil de hacer, que es cómodo y que te hará ver preciosa , es el Top Knot, el cual estuvo muy de moda en el 20243; y este es muy parecido al Ballet Bun, pero este se caracteriza como un chongo menos grueso. Para poder hacer esta opción necesitas recoger tu melena hacia atrás, enrollarla sobre sí misma en la parte baja de tu cabeza o media; posteriormente ocupa una liga para cabello u ocupa una scrunchie de terciopelo.

Ponytail con Trenza

Terminamos con el Ponytail con Trenza; este peinado es muy recomendable en esta época de calor. Para poder hacerlo deberás hacerte una cola de cabello y posteriormente formar una trenza; se recomienda usar una scrunchie o un listón para darle un estilo único y un extra a este peinado.

¿En qué época del año es bueno cortarse el pelo?

De acuerdo con los estilistas y algunos peinadores, han revelado que el mejor momento para cortarse el pelo es durante determinadas fechas, y en este 2026, se puede hacer en:

Domingo 1 de febrero 2026-Luna Llena

Lunes 9 de febrero de 2026-Luna en Cuarto Menguante

Martes 17 de febrero de 2026-Luna Nueva

Martes 24 de febrero de 2026-Luna en Cuarto Creciente

