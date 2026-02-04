3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años que serán tendencia este 14 de febrero día del amor y la amistad

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años que son ideales para lucir este 14 de febrero, y que además serán en esta tendencia puesto que, es la fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Estos estilos son perfectos para las féminas que quieren darle una sorpresa a sus parejas o bien para aquellas que están solteras y que también festejan con amor propio, y sobre todo, para sentirse bien con ellas mismas.

3 cortes de pelo que serán tendencia para celebrar el 14 de febrero

Pixie Texturizado

Uno de los cortes de pelo que serán tendencia para este 14 de febrero de 2026, fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad, es el Pixie Texturizado. Este estilo es uno de los favoritos ya que se caracteriza por ser fresco, con capas y sobre todo práctico. Además, es un diseño que les permite a las mujeres trabajar en el volumen de la parte superior. Es una opción atrevida y funcional.

|Foto de Olya Prutskova

Graphic Bob

Otro corte que será tendencia para este 14 de febrero es el Graphic Bob; el cual se caracteriza por sus líneas rectas y una poderosa franja; este es una opción ideal fantástica para los rostros de las mujeres que quieren darle a su cara una estructura con mucha presencia.

|Foto de Lany-Jade Mondou

Wolf Cut

El Wolf Cut sigue siendo tendencia en el 2026 y cobrará mayor fuerza para el Día del Amor y la Amistad. Este corte se caracteriza por tener una versión mucho más suave, además es adaptable y pensada para todas las mujeres. Este corte tiene capas largas, flequillo y contorno, los cuales son personalizados que enmarcan la mirada de quien tiene este look; además se le suma un acabado natural y menos extremo.