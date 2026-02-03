Dile adiós a la tradicional mampara de tu baño, esta es la tendencia que se impone en 2026

La decoración de los hogares sigue recibiendo nuevas ideas con el inicio del 2026. Algunas tendencias viajan de país en país y se están imponiendo poco a poco por lo que la fisonomía de los distintos espacios de las casas está mutando.

En el caso de los baños, no todo pasa por los colores o elementos decorativos que elegimos para embellecerlo. Uno de los elementos tradicionales es la mampara que aunque ofrece privacidad a la hora de bañarnos demanda un esfuerzo de limpieza aparte y este es uno de los motivos por los que algunos quieren decirle adiós.

¿Adiós a la tradicional mampara del baño?

Con la llegada del 2026 algunas tendencias buscan darles un nuevo aire a los hogares y el baño no es la excepción. Una de las tendencias que gana lugar son las duchas italianas que además de modernizar el baño son ampliamente aceptadas porque son muy fáciles de limpiar.

La ducha italiana no posee escalones y el desagüe se resuelve directamente en el suelo de donde las personas se bañan. La evacuación del agua puede ser central o lineal por lo que la superficie se mantiene limpia con mayor facilidad, siendo este un punto a favor para esta alternativa.

¿Qué tendencia se impone en 2026?

A través de la Inteligencia Artificial (IA) se ha podido resumir cuál es la alternativa que se baraja como la principal tendencia para rediseñar los baños. En este punto, la aplicación Gemini dio a conocer que las duchas abiertas están desplazando a la mampara de cristal tradicional.

“Con las duchas abiertas se elimina la mampara por completo en favor de un diseño donde el suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del baño (enrasado)”, remarca la IA. Gemini añade que “crea una amplitud visual inmediata y es mucho más fácil de limpiar (adiós al sarro en los perfiles)”.

Por otro lado, Gemini indica que este tipo de duchas “requiere una pendiente perfecta hacia el desagüe y, a menudo, sistemas de calefacción por suelo radiante para evitar que el espacio abierto se sienta frío”. La IA remarca que esta tendencia “no es un solo objeto, sino un concepto de diseño: la continuidad espacial”.