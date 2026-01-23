Manicura permanente: los 5 mejores diseños de uñas para un acabado profesional y duradero

La manicura permanente se ha convertido en uno de los tratamientos más elegidos en salones de belleza por quienes buscan unas uñas prolijas durante varias semanas sin preocuparse por retoques constantes. Su resistencia, brillo intenso y capacidad de adaptarse a todo tipo de estilos la posicionan como la opción favorita tanto para la vida diaria como para eventos especiales.

Más allá de su durabilidad, este tipo de esmaltado permite jugar con una amplia variedad de diseños de uñas , desde los más clásicos hasta los más creativos. La manicura permanente no solo ofrece comodidad, sino que también eleva el look de las manos, aportando una estética cuidada y profesional.

Los 5 diseños de manicura permanente que son tendencia en 2026

Nude elegante: los tonos beige, rosados o durazno siguen liderando por su efecto natural y sofisticado. Son ideales para quienes buscan unas uñas discretas pero impecables, perfectas para cualquier ocasión.

Con brillos sutiles: los destellos finos, ya sea en toda la uña o en detalles, aportan un toque glam sin caer en excesos. Es uno de los estilos más solicitados para celebraciones o eventos nocturnos.

A cuadros: este diseño gráfico, inspirado en el estilo vintage y urbano, se reinventa en versiones minimalistas con blanco, negro o tonos pastel. Aporta personalidad y modernidad.

Rojo clásico: un infaltable que nunca pasa de moda. Desde el rojo cereza hasta el borgoña, transmite elegancia, seguridad y sensualidad.

Milky: el acabado lechoso es una de las tendencias más fuertes de los últimos años. Su aspecto translúcido y limpio da una sensación de uñas saludables y pulidas.

¿Cómo cuidar la manicura permanente para que dure más?

Para que el esmaltado permanente se mantenga intacto durante más tiempo, los expertos recomiendan seguir una serie de cuidados básicos. La especialista en dermocosmética y uñas, Patricia Bonet, señala que el principal error es usar las uñas como herramientas: abrir envases o raspar superficies reduce notablemente la durabilidad del esmalte.

Además, se aconseja hidratar diariamente las cutículas con aceites específicos, evitar la exposición prolongada al agua caliente y utilizar guantes al realizar tareas domésticas. También es clave no arrancar el esmalte cuando comienza a levantarse, ya que esto puede dañar la uña natural.