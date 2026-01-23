5 modelos de uñas acrílicas que alargan las manos: la manicura que queda con todo tipo de piel

En muchas ocasiones, cuando tienes las manos cortas, no hay inspiración para ponerte una manicura elegante y con estilos hermosos por el miedo de que no luzcan tan bien como deberían. Sin embargo, existen diseños de uñas que ayudan a alargarlas y que además quedan con todo tipo de piel.

De acuerdo con la revista de moda InStyle, el secreto de una buena armonía en el estilo de las uñas está en el equilibrio entre el esmalte, el tono de piel y la forma. Pero, ¿cómo puedes lograrlo? Según expertos, hay diseños que son hechos para este tipo de situaciones. En esta selección te mostramos algunos ejemplos que puedes probar .

Estos son los mejores diseños de uñas que alargan las manos

Uñas Almond (almendra clásica): Su forma puntiaguda y suave alarga visualmente los dedos. Se colocan limando el acrílico en óvalo afinado, cuidando que la punta quede simétrica. Favorecen especialmente a pieles morenas y trigueñas, pero también iluminan pieles claras cuando se usan en tonos nude o rosados.

Elige un estilo de uñas almendrada clásica con forma puntiaguda.|(ESPECIAL/Pinterest)

Manicure Coffin o ballerina: Al ser largas y con laterales rectos, estilizan la mano completa. Se aplican dando estructura recta y afinando ligeramente la punta antes de sellar. Quedan perfectas en pieles medias y morenas , sobre todo en tonos beige, caramelo o nude rosado; en piel clara se ven elegantes en tonos lechosos.

Mira cómo lucen las uñas acrílicas para alargar las manos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Uñas Square largo con bordes suavizados: Aunque es recto, al llevarlo largo y con esquinas redondeadas estiliza la mano. Se aplica manteniendo el largo y limando suavemente las esquinas. Funciona muy bien en pieles claras y medias con tonos nude rosado, milky o baby pink, y en piel morena con nude cálido.

Cómo elegir el tono correcto de esmalte para tus uñas según tu tipo de piel

Si quieres dar en el punto sobe tu tono de piel y el acolor de las uñas, entonces debes seguir los consejos de los expertos en moda. Los que más favorecen a la piel fría son los tonos rosados y azulados; para la piel cálida, van mejor los tonos dorados, cálidos y el blanco crema. Ahora bien, recuerda que si tienes los dedos gruesos, debes elegir formas almendradas u ovaladas, pero si tienes dedos delgados, elige las cuadradas, redondas o semicuadradas.