Este es el paso a paso para lograr una manicura uñas de ojo de gato

Una de las tendencias del año son las uñas de ojo de gato y por si no lo crees puedes lograrlo desde la comodidad de tu casa. Tan solo necesitas las herramientas necesarias y manejar las técnicas adecuadas.

Las herramientas que necesitas para poder llevar a cabo la técnica ojos de gato técnica ojos de gato son: un imán, una lámpara LED y un esmalte de gel magnético. Si bien requiere de esmalte de gel y luz UV pues hay esmaltes tradicionales que imitan el efecto brillante y llamativo de la luz.

¿Cómo hacer uñas ojos de gato en casa?

Paso 1: Prepara tus uñas

Lo primero es limar con cuidado las uñas para darles la forma deseada y aplica un quita cutículas antes de empujarlas hacia atrás. Debes pulir la superficie de las uñas para que puedas crear una textura a la que se adhiera el gel. Además se puede limpiar cada uña con alcohol con la ayuda de una toallita sin pelusa.

Paso 2: Aplica el esmalte magnético

El siguiente paso es aplicar una fina capa de esmalte magnético en gel del tono que hayas elegido.

Paso 3: Pasa el imán sobre las uñas para crear el efecto deseado

Pasa el imán una vez sobre la uña para activar los pigmentos magnéticos. Una vez cebados, puedes enfocar la corriente del imán para personalizar tu look. El efecto ojo de gato se logra cuando se sujeta el imán a lo largo de cada lado de la uña, mirando hacia dentro, hacia el centro.

Paso 4: cura tus uñas

Tienes que curar las uñas de una en una para que el imán no se desplace. Cura la uña bajo una lámpara LED durante unos 10 segundos para fijar los pigmentos en su lugar.

Paso 5: Añade una capa adicional si lo deseas

Por último, si quieres un look más sutil o semibrillante, con una capa es suficiente. Sin embargo, se recomienda repetir el proceso con una segunda capa si buscas más profundidad u opacidad. Sella y cura con una capa final para añadir brillo.