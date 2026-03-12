Muy pocos eligen esta planta para sus jardines, pero es super linda y su aroma te pone de buenas

Al momento de elegir la planta perfecta para que la casa huela bien, la mayoría de personas piensan en especies clásicas como las rosas o la lavanda. Y aunque su aroma sí es muy agradable, lo cierto es que puede volverse aburrido y dejar de causar el mismo impacto, por lo que una buena alternativa para evitar este efecto, es cambiando por una flor que no es tan conocida, pero que sí tiene una fragancia igual de efectiva.

Se trata de la Viola odorata, conocida popularmente como violeta y que se caracteriza por tener hermosos pétalos de color morado. Además, su linda apariencia no es su único atractivo, sino que también es llamativa porque desprenden un perfume exquisito que inunda los espacios al instante.

¿Qué cuidados necesita la planta de violeta?

Existen ideas incorrectas en torno a esta flor que hacen que muchas personas no la elijan, como por ejemplo que es muy difícil de cuidar y que se marchitan con rapidez si está en el lugar incorrecto. No obstante, el mantenimiento de las violetas es relativamente sencillo y cuando se siguen correctamente, es casi un hecho que siempre permanecerá radiante y desprendiendo un buen aroma.

Las violetas desprenden una fragancia exquisita|Canva

De acuerdo con las recomendaciones de Gardenia Creating Gardens, los cuidados indispensables para estas plantas, que pueden estar en el interior o exterior, son:



Riego moderado . Si bien prefieren el suelo húmedo, el exceso de agua puede pudrir las raíces.

. Si bien prefieren el suelo húmedo, el exceso de agua puede pudrir las raíces. Poda periódica . Con el paso del tiempo, es común que algunas hojas de las violetas vayan deteriorándose, por lo que lo mejor es quitar todas las que se vean marchitas para que crezcan nuevas.

. Con el paso del tiempo, es común que algunas hojas de las violetas vayan deteriorándose, por lo que lo mejor es quitar todas las que se vean marchitas para que crezcan nuevas. Fertilización. Al igual que como pasa con las suculentas, que necesitan un fertilizante casero para mantenerse radiantes

Cuáles son los beneficios de tener violetas en el hogar

Adicional a lo mucho que embellecen los espacios en los que se pongan con su apariencia delicada y colores vibrantes, la planta de violeta tiene como principal cualidad que desprende una fragancia exquisita que se expande por todo el lugar, según datos de Plant Identifier. También es excelente para decoraciones minimalistas porque ocupa poco espacio y en el Feng Shui se cree que puede atraer la abundancia.