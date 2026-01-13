Estos son los diseños de uñas que cambian de color al cargarse

La manicura se ha reversionado para traernos esta nueva opción que es realmente innovadora y futurista. Es que iPolish ha diseñado unas uñas postizas acrílicas que van cambiando de color mediante un impulso eléctrico.

Algunos de los diseños se podrán ver próximamente mientras que hay otras ideas que son mucho más futuristas por lo que no estarán disponibles en el corto plazo.

¿De qué tratan estos diseños de uñas?

La compañía iPolish presentó en el CES 2026, las uñas inteligentes que se adaptan a lo que vas necesitando en solo pocos segundos. Ten en cuenta que cada set cuenta con su soporte que se conecta al móvil. Allí por medio de una app es que puedes seleccionar el color y tocar la punta de la uña con ese soporte. En tan solo 5 segundos vas a ver el cambio de color elegido.

Cada uña puede mostrar hasta 400 colores distintos, y puedes cambiarla tantas veces como quieras. Otro dato que tienes que tener en cuenta es que el kit inicial tiene un valor de 95 dólares e incluye dos juegos de uñas: Ballerina, más cortas, y Squoval, más largas.

Atención porque estas uñas no se pueden moldear ni cortar porque se daña el mecanismo. Es por esto que la elección principal es sumamente importante para quedar conforme.

Si hablamos del funcionamiento tenemos que mencionar que cada uña cuenta con un pequeño sistema electroquímico dentro. Al conectar el dispositivo de carga al móvil y tocas la punta de la uña, pues este envía un pequeño impulso eléctrico a la uña. De esta manera se activa el material que va cambiando su color según la señal recibida.

Este dispositivo utiliza una carga eléctrica muy baja, segura y dura varias aplicaciones antes que tener que volver a cargarlo. Aún no hay muchas explicaciones al respecto y los envíos están previstos para junio del 2026.

