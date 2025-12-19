Para recibir el Espíritu de la Navidad 2025, tienes que realizar estos rituales

Estamos a muy pocos días de que comience el invierno oficialmente pero con su llegada no estamos marcando solamente las temperaturas bajas sino también una tradición ancestral cargada de simbolismo, gratitud y renovación espiritual.

Para el hemisferio norte el solsticio de invierno es el 21 de diciembre una fecha considerada energéticamente poderosa para cerrar ciclos y manifestar deseos para el nuevo año. Aquí es cuando se espera al Espíritu de la Navidad .

¿Qué es el Espíritu de la Navidad?

Según las creencias, el Espíritu de la Navidad es un ser bondadoso que visita los hogares durante la noche del solsticio de invierno, especialmente aquellos donde habitan personas de buen corazón.

Su energía recuerda a la figura moderna de Santa Claus, pero con un significado más espiritual.

Cabe destacar que el Espíritu de la Navidad desciende a la Tierra entre las 22:00 y las 00:00 horas del21 de diciembre, un periodo ideal para realizar rituales de agradecimiento y manifestación.

Rituales para recibir el Espíritu de la Navidad

Limpieza energética del hogar

Cómo hacerlo



Realiza una limpieza profunda de tu hogar el 21 de diciembre

Deshazte de objetos que ya no uses

Al caer la noche, enciende inciensos para purificar el ambiente

Este acto simboliza abrir espacio a lo nuevo.

Ritual de las velas para manifestar deseos

Tienes que tener en cuenta que las velas representan la unión entre el plano espiritual y el terrenal, por lo que son esenciales en esta noche mágica.

Estos rituales son poderosos.|Archivo

Materiales



Vela roja (amor)

Vela verde (suerte y salud)

Vela dorada (prosperidad)

Vela plateada (dinero)

Procedimiento



Prepara un pequeño altar. A las 22:00 horas del 21 de diciembre, enciende las velas. Visualiza tus deseos con gratitud, como si ya fueran una realidad.

Ofrenda al Espíritu de la Navidad

Materiales necesarios



Tres velas (roja, amarilla o azul) Frutas de temporada (naranjas, mandarinas, manzanas, peras) Incienso Una hoja de papel y lápiz

Pasos del ritual