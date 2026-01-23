Los colores de uñas que te ayudarán a rejuvenecer tus manos

La vejez llega a inevitablemente con el paso del tiempo y dónde se nota primero es en las manos. Afortunadamente hay técnicas que ayudan ha rejuvenecerlas visualmente cómo es la manicura ya que ciertos colores iluminan la piel, disimulan manchas y aportan un efecto pulido.

La tendencia es apostar por tonos estratégicos que favorecen a los distintos tonos de piel. Aquí nos encontramos con colores neutros cálidos hasta suaves con efecto glow.

¿Cuáles son los colores que rejuvenecen las manos?

Rosa lechoso

Este es un color clásico, elegante y muy favorecedor. Utilizando este tono vas a suavizar la apariencia de la piel ya que disimula las venas marcadas y aporta un efecto limpio inmediato. Por sus beneficios es que se a consolidado como uno de los colores en tendencia para las manos.

Nude cálido

Los tonos nude con subtonos como el durazno o miel son realmente beneficiosos. Lo que lo diferencia de los tonos fríos es que estos colores de uñas no apagan la piel y ayudan a que las manos se vean más uniformes y luminosas.

Rojo cereza

Este es un color más suave que el rojo clásico y tiene la capacidad de iluminar la piel, estilizar las manos y podrá aportar un aire sofisticado, pero sin endurecerlas.

Malva claro

Este es un color que se ubica entre el rosa y el lila que ayuda a neutralizar los subtonos apagados de la piel y crea un efecto visual más terso y juvenil.

Blanco perlado

Aquí nos encontramos con un clásico que es el blanco perlado, te ayuda a reflejar la luz y da un acabado pulido que rejuvenece al instante. Es por esto que será uno de los tonos más utilizados durante este 2026.