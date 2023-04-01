La tribu se une en We Are Tribe, la nueva fragancia de Benetton

We Are Tribe es la perfecta representación del espíritu de la marca, que celebra la individualidad y la inclusión en todas sus formas. Es una fragancia floral y afrutada que abre con notas de bergamota, grosella negra y naranja sanguina. El corazón de la fragancia está compuesto por notas de jazmín, rosa y frangipani, mientras que la base se compone de notas de cedro, vainilla y almizcle.

El frasco de la fragancia We Are Tribe es tan impresionante como su fragancia. El frasco es de vidrio transparente y cuenta con un diseño elegante y moderno. El tapón es de color blanco y cuenta con la icónica marca de Benetton en la parte superior.

We Are Tribe es una fragancia que celebra la diversidad y la inclusión en todas sus formas. Es una fragancia que te invita a unirte a la tribu y celebrar la individualidad y la unión al mismo tiempo.

Asimismo, la fragancia We Are Tribe de Benetton se inspira en el concepto de la tribu, que representa la idea de un grupo de personas que comparten valores y objetivos comunes. La tribu es un grupo unido y diverso que celebra la individualidad y la inclusión. Esta idea se refleja en la composición de la fragancia, que combina notas florales, frutales y amaderadas para crear una experiencia olfativa única y sorprendente.

La fragancia ha sido creada por el famoso perfumista Emilie Coppermann, quien ha trabajado con algunas de las marcas de perfumería más importantes a nivel mundial. Coppermann ha creado una fragancia que evoca un sentido de pertenencia y comunidad, que invita a unirse a la tribu y celebrar la diversidad y la inclusión en todas sus formas.

Te invitamos a probar el increíble olor de esta fragancia. Disponible en línea y en tiendas departamentales. ¡No dejes de probarla!