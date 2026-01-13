Esta es la razón por la que recomiendan poner vinagre de manzana en tus axilas

El vinagre de manzana es una oportunidad de lujo para que ayudes a tus axilas. Aunque la recomendación suena un poco extraña, realmente puede servir para múltiples cosas. Sin embargo, aquí se te explica todo el contexto respecto de esta práctica y cómo aplicarlo para evitar riesgos, pues hay personas con piel sensible que podrían verse afectadas.

¿Para qué sirve poner vinagre de manzana en las axilas?

Los remedios caseros son una oportunidad para concretar otro tipo de soluciones (generalmente más naturales) en los distintos usos que se le dé. En este caso, el vinagre de manzana podría servir para tres cosas en tus axilas.

Aclarar el tono de piel - Este líquido puede funcionar como un exfoliante químico suave para el retiro de células muertas en la capa superior de la piel. Según El Informador, también podría aclarar zonas ligeramente pigmentadas.

Exfoliación y limpieza suave - Con la medida correcta, el vinagre de manzana diluido en agua podría ayudar a la eliminación de residuos de piel muerta y la suciedad acumulada.

Calmar el mal olor - Dado que contiene propiedades antimicrobianas, ayuda a que las bacterias y los hongos no crezcan en la zona. Por eso históricamente se ha usado como desodorante.

Aquí vale la pena indicar que no se recomienda en absoluto que alguien con piel sensible trate de practicar cualquiera de los tres propósitos comentados. Aún diluido en agua, el vinagre podría provocar serias heridas a la piel de las personas que son propensas a las irritaciones o heridas.

¿Cómo se aplicaría correctamente el vinagre de manzana en las axilas?

Si te interesa probar para ver cómo reacciona tu piel, lo ideal es seguir el siguiente protocolo básico.

Un poco de vinagre de manzana se diluye con agua para bajar la intensidad del impacto del primer elemento.

para bajar la intensidad del impacto del primer elemento. Asegúrate que tus axilas estén limpias y secas.

Con un algodón y sin tallar, mójalo y colócalo sobre las axilas de manera cero irritante.

de manera cero irritante. Deja pasar 10 minutos y posteriormente enjuaga con agua tibia.

Se recomienda ser bastante precavidos para evitar una irritación demasiado molesta, por lo que cualquier reacción adversa, se recomienda ir con un dermatólogo.