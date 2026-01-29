Prueba el ‘test del vaso’ para saber qué es lo que necesita tu pelo

Dentro de las amantes del cuidado capilar, se conoce la técnica del ‘test del vaso’ , con el cual los usuarios pueden identificar qué es lo que necesita su pelo, ya sea desde hidratación, nutrición o resistencia. Es muy sencillo y podemos hacer la prueba desde casa.

Para que lo puedas emplear más, te detallaremos en qué consiste y cómo identificar las señales que se te otorgan. Toma nota de todos los consejos que te vamos a compartir.

¿Cómo saber qué necesita mi cabello con un vaso de agua?

La prueba del ‘test del vaso’ es muy sencilla; la cuenta de TikTok Estilista Quito-Ecuador, reconocida por los consejos que otorga a sus usuarias, explica que en un vaso con agua hay que colocar un cabello de nuestra melena. Después hay que esperar unos 5 minutos para después observar los resultados:

Si tu mechón se mantuvo en la superficie, lo que necesita tu pelo es hidratación. Porosidad baja.

Si se mantuvo en medio del vaso, entonces necesitas nutrición. Porosidad media.

Por último, si se fue al fondo del vaso, entonces va a necesitar resistencia. Porosidad alta.

No olvidemos que el test se destaca por ayudarnos a identificar la porosidad de la melena, logrando identificar los factores que tiene nuestra melena, siendo un gran tip para escoger productos capilares que se adapten a nuestras necesidades.

¿Cómo lograr mejores resultados?

Es fundamental que dicha prueba del 'test del vaso' se haga cuando el cabello ya se encuentre completamente lavado y seco, ya que la aplicación de mechones con cremas para peinar o mascarillas podría afectar notablemente el resultado final, así que mejor no lo hagas.

Mejor opta por colocar un cabello entero desde la raíz; sigue los sencillos pasos para que puedas ver qué es lo que necesita tu pelo . Si tienes una porosidad alta, opta por tratamientos con nutrientes y reparadores para poder favorecer su aspecto. Ponlo a prueba para que puedas ver la calidad de tu melena y adquieras mejores rutinas de ‘hair care’.