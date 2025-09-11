Dormir con el pelo mojado puede traer estos problemas

Es común que en las noches de calor se tomen ciertas medidas para poder descansar. Una de las soluciones más utilizadas es la de acostarte con el pelo mojado.

Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que debes secar tu cabello cuando te vas a acostar. Caso contrario tendrás efectos negativos en la salud.

¿Cuáles son los problemas de dormir con el pelo mojado?

Mayor sensibilidad del cabello: agua y cutícula

Si el pelo está por mucho tiempo húmedo, se vuelve más sensible. Esto se origina por una propiedad llamada higroscópica, que le permite absorber la humedad del ambiente.

De esta manera el agua se introduce en la cutícula y se incrementa su tamaño. Debido a esto es que las proteínas y componentes del cabello están más sueltos, es decir, no se compactan como cuando está seco y, por tanto, pueden perderse. Es por eso por lo que cuando está mojado, tiene más sensibilidad a cualquier fuerza o manipulación.

Aumento de la porosidad de la superficie capilar

Por la sensibilidad que se genera, el cabello se vuelve más quebradizo y se dañará con mucha facilidad, se seca y quebrará. Así también aumenta la porosidad de la superficie capilar, haciendo más débil al cabello, siendo esta una de las causas más comunes de la caída del pelo.

Inflamación del cuero cabelludo por la humedad

Si se contiene la humedad por mucho tiempo pues se inflama el cuero cabelludo. Esto dará una sensación de picazón que molesta por lo que te rascarás y puede que te lastimes.

pexels Debes secar tu pelo antes de acostarte.

Relación entre caspa y humedad

La humedad también genera caspa por lo que si duermes con el pelo mojado harás más fácil la proliferación del hongo. Con el agua se altera su proceso, se multiplica y se reproduce con mayor rapidez, aumentando el recambio de las células y, como consecuencia, provocando la aparición de la caspa.

Enredos y nudos en el pelo

Otro de los problemas es que la evaporación del agua durante la noche, hará que se originen nudos en la melena. Además el intento por quitarlos hará que pierdas cabello.

¿Cuáles son las recomendaciones?

La recomendación es que te seques el pelo antes de acostarte pero no abuses del secador. Lo ideal es frotarlo de forma suave con una toalla y utilizar un peine de dientes anchos para desenredarlo y evitar que el pelo se caiga.