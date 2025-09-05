Marianne Gonzaga le pide perdón a Valentina Gilabert en nuevo video. “Jamás medí consecuencias”

A un día de que la modelo Valentina Gilabert hiciera fuertes declaraciones en redes sociales sobre su búsqueda de justicia, Marianne Gonzaga publicó un nuevo video donde pide perdón a la mujer que apuñaló hace 7 meses.

En su cuenta oficial de Instagram, Valentina compartió el caso de una mujer que fue agredida de manera similar a ella, y criticó el sistema de justicia en México. Dijo que los adolescentes son conscientes de sus actos y “deben ser juzgados como adultos”.

Recordemos que Marianne Gonzaga está en libertad bajo custodia, luego de pasar 5 meses en un centro para menores.

Marianne Gonzaga le pide perdón a Valentina Gilabert en un video

La influencer publicó un video en Instagram, donde aborda cómo se siente a 7 meses de la agresión y pide perdón. En el material hay una gran cantidad de fotos y clips de Marianne Gonzaga con su hija, Emma, de aproximadamente un año de edad.

Marianne comienza diciendo que el 4 de febrero su vida cambió para siempre a partir de un acto que realizó. “Jamás medí consecuencias, jamás medí el dolor y el daño”, asegura.

En su narración a través de puro texto, la influencer dice que jamás imaginó que podía terminar con la vida de alguien y que ese día podía cambiar por completo su historia. Luego se dirige a la familia y seres queridos de Valentina Gilabert. “Me arrepiento del dolor que causé, de cada lágrima que tuvieron que derramar, de cada noche de angustia que tuvieron que vivir al no saber si ella estaría bien, de haberles quitado la paz”.

Posteriormente, Marianne se dirige directamente a Valentina pero no menciona su nombre. Le pide perdón por hacerla sufrir con sus actos, dejarle miedo y sufrimiento. “Perdón por arruinar tu vida”, escribió.

Cerca del final del video, la influencer se centra en su hija. “Perdí a mi niña bonita, Emma”, dice, refiriéndose a que no ha podido tener a su hija desde que salió del centro para menores. La pequeña de un año vive con su papá, José Said Becerril (actual novio de Valentina Gilabert).

Marianne Gonzaga admite en su video que “nada puede justificar” sus actos y que solo le queda aceptarlo y pedir perdón. “Hoy camino con la responsabilidad de mi acto, con la fe de que algún día seré una mejor persona”.