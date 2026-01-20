Esto le pasa a los perros cuando se presenta el frío extremo

Los animales en ocasiones son tratados como si soportaran todos los embates climáticos existentes, pero cada vez son más las instancias que piden extremar precauciones cuando los lomitos están expuestos a diferentes dificultades. En este caso, ya se indicó que los perros pueden resultar afectados si no se les cuida cuando el frío se pone severo en el ambiente.

¿Qué puede pasar con los perros en la temporada de fríos extremos?

En la actualidad son más los sitios donde se advierte sobre cuidar a sus perritos ante los climas severos. En este caso, aunque se sabe que pueden soportar ciertos ambientes por sus condiciones naturales, también pueden sufrir mucho. Por eso se anima a cuidarles pues estos son los riesgos, según lo dicho por la Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales.

Deshidratación - La pérdida de humedad por respiración y piel son comunes cuando hay mucho aire frío y seco. Por eso deben ser hidratados con agua fresca de manera continua.

Envenenamiento - En esta época del año es normal utilizar sustancias anticongelantes, por lo que ingerirlo puede ser mortal para los lomitos.

Congelación de tejidos - Su nariz, su cola, las orejas o las patas pueden dañarse porque no tienen pelo que les proteja en esas zonas, por lo que puede existir dolor, decoloración de la piel y en casos extremos pérdida de los tejidos.

Daño en las patas - Los ya mencionados anticongelantes o la propia nieve producen elementos como la sal, que pueden irritar, agrietar o quemar las almohadillas o los espacios entre los dedos de los perritos.

Hipotermia - Si tu perro tiene temblores, respiración superficial, debilidad y confusión, es probable que la baja de su temperatura corporal por tiempo prolongado lo tenga en este estado hipotérmico.

¿Qué se puede hacer para cuidar a los perros en esta época del año?

Como siempre, en general se invita a estar al pendiente en todo momento de ellos, y ya se dieron los pormenores de las complicaciones que pueden existir. Por ello se invita a los dueños o buenas personas que ayuden a los callejeros a: