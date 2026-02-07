Este es el tipo de flequillo te favorece según la forma de tu cara: Guía 2026

El flequillo es uno de esos elementos del peinado que se reinventa según las tendencias. En 2026 ha regresado con más fuerza y versatilidad que nunca, consolidándose como uno de los recursos favoritos para actualizar la imagen sin necesidad de un cambio radical.

Los flequillos vuelven a ser protagonistas de los cortes de cabello más buscados del año. En un contexto donde triunfan los volúmenes naturales, las texturas suaves y los looks casuales que rejuvenecen, sumar este elemento se convierte en una de las formas más simples y efectivas de refrescar el estilo.

La función del flequillo en un corte de cabello

Ya sea largo, corto, abierto o recto, el flequillo puede transformar por completo un rostro, resaltar la mirada y aportar un aire favorecedor. A su vez, cumple una función estética clave: enmarca el rostro y modifica la percepción de las facciones.

Este elemento bien elegido puede suavizar rasgos marcados, equilibrar proporciones y desviar la atención de zonas que se desean disimular (como una frente amplia o un mentón pronunciado). Según los estilistas, también actúa como un recurso visual rejuvenecedor.

Al caer sobre la frente, aporta dinamismo y movimiento. Además, permite personalizar cualquier corte de pelo, desde los más clásicos hasta los más modernos, sin perder naturalidad ni estilo.

¿Qué tipo de flequillo favorece la forma del rostro?

Flequillo Bardot (o abierto con volumen)

Inspirado en Brigitte Bardot, es suave, ligeramente partido al medio y con movimiento. Favorece a casi todos los tipos de rostro, especialmente a los ovalados, alargados y cuadrados. Este tipo de flequillo es perfecto para suavizar las facciones, dar un aire juvenil y rejuvenecer.

Flequillo cortina

Desfilado, abierto en forma de V invertida y de largo medio a largo. Es uno de los más versátiles y favorece tanto a rostros redondos como cuadrados o afilados. Enmarca el rostro de forma suave y elegante, resaltando la mirada y adaptándose a casi cualquier formato facial.

Flequillo recto

Clásico, sólido y definido, ideal para quienes buscan un look más pulido y sofisticado. Es especialmente recomendable para rostros alargados, ya que acorta visualmente la frente y equilibra las proporciones. Para lograr un flequillo recto perfecto es clave trabajar con el secador desde arriba para reducir el volumen innecesario.