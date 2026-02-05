La razón por la que no debes conectar tu Smar TV al WiFi

Cuando las personas adquieren una Smart TV , lo más común que hacen es conectarla al Wifi del hogar, con el fin de seguir disfrutando de sus plataformas y todas las prestaciones que puede ofrecer la tecnología en la actualidad y poder sacar el máximo provecho de su pantalla.

Sin embargo, algunos han asegurado que esto no es del todo correcto, pues la propia red podría jugar en contra del aparato, ya que en algunas ocasiones se puede poner lento, ante dicha situación muchos usuarios suelen afirmar que es por la baja velocidad de la red , pero no es así, pues se trata de inestabilidad.

¿Por qué no debes conectar tu Smart Tv al Wifi?

Recordemos que el Wifi es un medio compartido, por lo que también se encuentran conectados celulares, computadoras, tablets, consolas y cualquier otro aparato que tenga dicha función, incluso el refrigerador, pero a esto se le suma que los hogares cuentan con paredes, redes de otras personas y muchas otras situaciones que pueden interferir con la conexión.

Y aunque muchos no lo noten al principio, esto se ve reflejado en los videos pausados, baja de calidad, o cuando se queda cargando un contenido que se quiere ver, momento en que se suele culpar a la velocidad de la red.

Sin embargo, lo que pocos saben, es que las plataformas de streaming están diseñadas para no verse afectadas en esos momentos, pues al momento de detectar inestabilidad, estas bajan la resolución para evitar cortes de forma inesperada.

Es recomendable para no sufrir de este tipo de interrupciones, se conecte el cable Ethernet al televisor directo al router. Esto da como resultado:

