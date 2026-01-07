Los riesgos del uso del bótox o ácido hialurónico

En los últimos años, el tema del uso de bótox y ácido hialurónico se ha vuelto tendencia en el mundo de la belleza, ya que han sido tratamientos que las celebridades emplean para poder lucir un aspecto más rejuvenecido en su rostro. Por lo que personas de diversas edades han recurrido a dichas prácticas.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que hay ciertos riesgos que debemos considerar al momento de aplicarlo con gente que no es especialista. Es así que te vamos a detallar cuáles son los puntos que debes considerar al respecto.

¿Cuáles son los riesgos del bótox y el ácido hialurónico?

Siempre que nos apliquemos algún tipo de tratamiento estético, hay que tener mucho cuidado, puesto que dichos productos de belleza pueden generar importantes riesgos si no conocemos qué nos estamos aplicando.

Por un lado, el uso del bótox puede generar efectos secundarios como sonrisa torcida, ojos llorosos, babeo, párpados caídos, dolor de cabeza o alguna infección en el sitio de la aplicación, así lo explica Mayo Clinic. Mientras que el ácido hialurónico puede generar inflamación, hematoma y bultos, según la página de la doctora Rodríguez Vega. Los riesgos pueden aumentar si se hacen con alguien que no tenga los conocimientos necesarios.

Por otra parte, siempre hay que ir a lugares especializados con expertos. Por ejemplo, el influencer de Mr. Doctor pide que siempre optes por médicos especialistas para tener mejores resultados y más seguros, detallando que cosmetólogas, nutriólogas ni dentistas pueden hacer la aplicación.

¿Para qué sirven las inyecciones de bótox y ácido hialurónico?

Aunque parezca que son lo mismo, no es así; cada elemento tiene una función específica que debes conocer. Mayo Clinic detalla que el botox es un elemento que se usa para impedir el movimiento de los músculos; usualmente es para suavizar las arrugas que se forman en el rostro, pero en la medicina tiene otras funciones.

La Clínica Universidad de Navarra explica que las inyecciones de ácido hialurónico se usan para rellenar arrugas o para aumentar el volumen de ciertas zonas como labios, mejillas o surcos nasolabiales, con un efecto temporal y logrando resultados inmediatos y más naturales. Por eso, al hacer su uso, hay que acudir con expertos para impedir cualquier tipo de peligro a nuestro bienestar.