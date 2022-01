Sabrina Sabrok sufre parálisis por el abuso de bótox. (VIDEO)

Sabrina Sabrok enfrenta parálisis en el rostro por una mala aplicación de bótox que le realizaron hace un tiempo, así lo reveló en exclusiva para Venga La Alegría.

“Todo porque me pusieron mucho bótox y mucho relleno. Yo me ponía casi todas las semanas bótox. La última vez fue hace un año que me inyectaron los labios, me di cuenta de que me inyectaron mucho, pues a la semana no podía hablar bien, no podía mover la boca, no me podía reír. Hace un año de que pasó y todavía no me puedo reír bien, me dijeron que tenía una parálisis en la cara”, expresó para la Zona de Espectáculos.

Esta situación, la cual va a ser atendida en México, le ha venido construyendo una serie de complicaciones en su vida como figura pública.

“Siento acá duro, es molesto. Yo le dije a la enfermera y me dijo: ‘ya se te va a pasar’, ha pasado un año. Ahora voy a tener que hacer terapias, ultrasonido de láser, gimnasia facial y un montón de cosas”, abundó.

La polémica de Sabrina Sabrok con Noelia

La sexy argentina explotó en contra de la cantante Noelia, quien piensa demandarla a raíz de que Sabrina expresó sentirse atraída por ella para realizar un video para adultos.

“Fue un malentendido en realidad, porque a mí me preguntaron: ‘¿con quién harías un video lésbico para OnlyFans?’ Yo le dije varios nombres, entre ellos el de ella. Dije que ella me gustaba para hacer un video y nada más. Yo no dije que iba a hacer un video con ella”, explicó.

Considera que la cantante Noelia no es congruente con los contenidos que genera y con las actitudes que expresa.

