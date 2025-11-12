Si te estás congelando, ponte este tipo de telas que son mejores para combatir el frío

Si las bajas temperaturas te están haciendo tiritar, no todo se trata de usar más capas de ropa, sino de elegir las telas adecuadas. Con la llegada del frío, optar por materiales que retengan el calor y mantengan la humedad lejos del cuerpo puede marcar una gran diferencia. Por eso, los expertos en moda y bienestar recomiendan ciertas fibras que no solo abrigan, sino que también son cómodas y transpirables.

De acuerdo a los especialistas, las mejores telas para mantenerte cálido y protegido esta temporada son cuatro:



Lana: es una fibra natural con gran capacidad para conservar el calor, incluso cuando está ligeramente húmeda. Sus fibras atrapan el aire, creando una capa aislante que mantiene la temperatura corporal estable.

es una fibra natural con gran capacidad para conservar el calor, incluso cuando está ligeramente húmeda. Sus fibras atrapan el aire, creando una capa aislante que mantiene la temperatura corporal estable. Franela: suele estar hecha de algodón o lana con un acabado suave y afelpado que retiene el calor. Es cálida, ligera y muy cómoda para el uso diario.

moda

Pana: su textura gruesa y acanalada crea pequeñas cámaras de aire que ayudan a mantener el calor. Además, es resistente y perfecta para pantalones o chaquetas invernales.

su textura gruesa y acanalada crea pequeñas cámaras de aire que ayudan a mantener el calor. Además, es resistente y perfecta para pantalones o chaquetas invernales. Tejidos sintéticos (poliéster, nylon y polar): están diseñados para imitar y potenciar el aislamiento térmico de las fibras naturales. El polar, por ejemplo, es suave, liviano y conserva muy bien la temperatura sin absorber la humedad, mientras que el nylon y el poliéster actúan como barreras contra el viento y el agua.

Estas son los textiles que debes tener en tu casa para mantener el calor

Sin embargo, no solo hay que tener en cuenta la vestimenta para combatir el frío, sino que también es clave contar con algunas telas en tu hogar para mantener el calor. Por tal motivo, desde la revista Elle mencionaron cuáles son las que no deben faltarte para conservar la temperatura interior:



Mantas: además de brindar abrigo directo, retienen el calor corporal y permiten mantener la calefacción a una temperatura más baja sin perder confort.

además de brindar abrigo directo, retienen el calor corporal y permiten mantener la calefacción a una temperatura más baja sin perder confort. Alfombras: aíslan el suelo, evitando que el frío suba desde el piso, especialmente en casas con cerámica o madera. También aportan una sensación de calidez inmediata al caminar descalzo.

Crédito:Pixabay/Stuart Bailey