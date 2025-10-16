Misterio resuelto: por qué los botones de las camisas de hombres están a la derecha y los de mujeres a la izquierda

Si eres una persona observadora, seguro te has dado cuenta de que las prendas de vestir que se categorizan como “para hombres” y “para mujeres”, son muy diferentes entre sí, aunque a primera vista parezcan ser iguales. Uno de los ejemplos más conocidos son las camisas, que si bien tienen una estructura única, al momento de confeccionarse se les añade un detalle en la parte frontal.

Esto consiste en la aplicación de los botones, pues cuando son piezas masculinas, llevan la abotonadura en la parte derecha; mientras que cuando son piezas femeninas, los botones son colocados en la parte izquierda. Y no, no se trata de un error o simple casualidad, sino que es una costumbre que se remonta a las clases sociales.

La teoría más fuerte sobre este acomodo indica que en la antigüedad, las mujeres que pertenecían a familias adineradas tenían asistentes que les ayudaban a vestirse, por lo que poner botones, cierres y otros elementos a la izquierda, agilizaba esta tarea. Esto debido a que al quedar de frente, la otra persona tenía fácil acceso a los broches y culminaba esta tarea con mayor rapidez al ser un movimiento diestro.

Canva Las camisas son una prenda de ropa usada por hombres y mujeres

En contraste, en la mayoría de casos los hombres no tenían sirvientes especiales para la sastrería, por lo que ellos lo hacían solos y al hacerlo con la mano dominante no tenían mayor complicación con las camisas para ajustar sus elegantes atuendos.

El origen de la costumbre por poner los botones de los hombres a la izquierda

Pese a que la historia de la moda no tiene una fecha exacta sobre cuándo fue que se empezó a hacer esta distinción al momento de confeccionar camisas, se cree que esta práctica comenzó aproximadamente en 1938, cuando esta prenda se popularizó.

Canva Las camisas de hombres suelen llevar los botones en la parte derecha

De acuerdo con información del sitio especializado Savile Row Company London, en esa época la que se consideraba como “ropa masculina” traía algunos compartimentos para que llevaran sus armas de defensa o batalla. Así que el propósito de situar los botones a la derecha, era que en caso de necesitarlo, ellos pudieran sacar el arma con la mano derecha y desabotonarse con la izquierda para un mejor movimiento.