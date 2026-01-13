Si ya no sabes cómo peinarte: 9 ideas de peinados para ir a la oficina y verte sencilla, pero increíble

Si este 2026 quieres darle un toque coqueto y de seguridad a tu personalidad, apuesta también por cambiar tu estilo de peinado en la oficina . En esta selección de nueve ideas de cortes te contamos cuáles son las más recomendadas y las que nunca pasan de moda.

El secreto de la belleza está en encontrar el equilibrio entre un look espectacular y una forma sencilla de lograrlo, sin que te quite demasiado tiempo. La revista de moda Glamour recomienda optar por peinados elegantes pero simples , que reflejen el minimalismo del “menos es más”. Algunas de estas opciones son las siguientes.

Checa estas ideas de peinados para la oficina que se ven hermosos

Chongo bajo pulido: Se hace recogiendo el cabello en la nuca, peinándolo bien hacia atrás y asegurándolo en un chongo compacto. Puedes usar gel o crema para controlar el frizz. Queda perfecto con un estilo ejecutivo o corporativo, ideal para juntas y ambientes formales.

Si quieres un peinado fácil para la oficina, elige el Chongo bajo pulido.|(ESPECIAL/ínterest)

Cola baja con raya al medio : Solo necesitas marcar una raya al centro y sujetar el cabello a la altura de la nuca; puedes cubrir la liga con un mechón. Es un peinado limpio y elegante que combina muy bien con un look minimalista o business casual .

: Solo necesitas marcar una raya al centro y sujetar el cabello a la altura de la nuca; puedes cubrir la liga con un mechón. Es un peinado limpio y elegante que combina muy bien con un . Ondas suaves naturales : Se logran con tenaza grande o plancha, dejando las ondas sueltas y relajadas. Aporta movimiento sin exagerar y funciona excelente con un estilo creativo o casual profesional , sobre todo en oficinas menos rígidas.

: Se logran con tenaza grande o plancha, dejando las ondas sueltas y relajadas. Aporta movimiento sin exagerar y funciona excelente con un , sobre todo en oficinas menos rígidas. Media coleta pulida : Recoge la parte superior del cabello y deja el resto suelto; puedes alisar o dejar ondas suaves. Es femenina y práctica, ideal para un estilo romántico o smart casual .

: Recoge la parte superior del cabello y deja el resto suelto; puedes alisar o dejar ondas suaves. Es femenina y práctica, ideal para un . Chongo bajo desenfadado: A diferencia del pulido, este se hace más suelto, dejando mechones frontales. Es rápido y favorecedor, perfecto para un ambiente creativo o de oficina relajada.

Mira estos peinados fáciles para la oficina.|(ESPECIAL/Pinterest)

Liso con raya lateral marcada : Solo necesitas alisar bien el cabello y definir una raya profunda a un lado. Es clásico y muy favorecedor, ideal para un look profesional elegante o corporativo moderno .

: Solo necesitas alisar bien el cabello y definir una raya profunda a un lado. Es clásico y muy favorecedor, ideal para un . Trenza baja clásica : Haz una trenza sencilla desde la nuca y asegúrala sin apretar demasiado. Es cómoda, ordenada y funciona muy bien con un estilo boho profesional o casual de oficina .

: Haz una trenza sencilla desde la nuca y asegúrala sin apretar demasiado. Es cómoda, ordenada y funciona muy bien con un . Cola media con volumen en la coronilla : Carda ligeramente la parte superior y sujeta el cabello a media altura. Aporta presencia sin perder formalidad, ideal para un look business casual con personalidad .

: Carda ligeramente la parte superior y sujeta el cabello a media altura. Aporta presencia sin perder formalidad, ideal para un . Cabello suelto con puntas hacia dentro: Se logra con plancha o cepillo redondo, enfocándose solo en las puntas. Es discreto, pulcro y muy elegante, perfecto para un estilo clásico de oficina o administrativo.

Qué tipo de pelo te hace ver más joven

Ahora bien, si lo que quieres es combinar alguno de estos peinados y lucir más joven en la oficina, la revista Hola! tiene una recomendación: elige un rubio, es el secreto para restar años. Y sobre cortes de cabello, expertos recomiendan el bob como una apuesta segura. También están la coleta alta, el flequillo recto y el long bob.