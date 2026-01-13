inklusion logo Sitio accesible
Si ya no sabes cómo peinarte: 9 ideas de peinados para ir a la oficina y verte sencilla, pero increíble

No te desanimes, experimenta con alguno de estos peinados de oficina que están de moda y te harán ver hermosa cada día

peinados para la oficina
Los peinados para la oficina dicen mucho más de lo que creemos. |(ESPECIAL/Pinterest)
Escrito por:  Alexis Ceja | DR

Si este 2026 quieres darle un toque coqueto y de seguridad a tu personalidad, apuesta también por cambiar tu estilo de peinado en la oficina . En esta selección de nueve ideas de cortes te contamos cuáles son las más recomendadas y las que nunca pasan de moda.

El secreto de la belleza está en encontrar el equilibrio entre un look espectacular y una forma sencilla de lograrlo, sin que te quite demasiado tiempo. La revista de moda Glamour recomienda optar por peinados elegantes pero simples , que reflejen el minimalismo del “menos es más”. Algunas de estas opciones son las siguientes.

Checa estas ideas de peinados para la oficina que se ven hermosos

  • Chongo bajo pulido: Se hace recogiendo el cabello en la nuca, peinándolo bien hacia atrás y asegurándolo en un chongo compacto. Puedes usar gel o crema para controlar el frizz. Queda perfecto con un estilo ejecutivo o corporativo, ideal para juntas y ambientes formales.
peinados para la oficina con chongo
Si quieres un peinado fácil para la oficina, elige el Chongo bajo pulido.|(ESPECIAL/ínterest)

  • Cola baja con raya al medio: Solo necesitas marcar una raya al centro y sujetar el cabello a la altura de la nuca; puedes cubrir la liga con un mechón. Es un peinado limpio y elegante que combina muy bien con un look minimalista o business casual.
  • Ondas suaves naturales: Se logran con tenaza grande o plancha, dejando las ondas sueltas y relajadas. Aporta movimiento sin exagerar y funciona excelente con un estilo creativo o casual profesional, sobre todo en oficinas menos rígidas.
  • Media coleta pulida: Recoge la parte superior del cabello y deja el resto suelto; puedes alisar o dejar ondas suaves. Es femenina y práctica, ideal para un estilo romántico o smart casual.
  • Chongo bajo desenfadado: A diferencia del pulido, este se hace más suelto, dejando mechones frontales. Es rápido y favorecedor, perfecto para un ambiente creativo o de oficina relajada.
peinados para oficina fáciles
Mira estos peinados fáciles para la oficina.|(ESPECIAL/Pinterest)

  • Liso con raya lateral marcada: Solo necesitas alisar bien el cabello y definir una raya profunda a un lado. Es clásico y muy favorecedor, ideal para un look profesional elegante o corporativo moderno.
  • Trenza baja clásica: Haz una trenza sencilla desde la nuca y asegúrala sin apretar demasiado. Es cómoda, ordenada y funciona muy bien con un estilo boho profesional o casual de oficina.
  • Cola media con volumen en la coronilla: Carda ligeramente la parte superior y sujeta el cabello a media altura. Aporta presencia sin perder formalidad, ideal para un look business casual con personalidad.
  • Cabello suelto con puntas hacia dentro: Se logra con plancha o cepillo redondo, enfocándose solo en las puntas. Es discreto, pulcro y muy elegante, perfecto para un estilo clásico de oficina o administrativo.

Qué tipo de pelo te hace ver más joven

Ahora bien, si lo que quieres es combinar alguno de estos peinados y lucir más joven en la oficina, la revista Hola! tiene una recomendación: elige un rubio, es el secreto para restar años. Y sobre cortes de cabello, expertos recomiendan el bob como una apuesta segura. También están la coleta alta, el flequillo recto y el long bob.

Belleza

