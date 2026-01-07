Qué significa que las personas usen uñas cuadradas, según la psicología

Cuando acudimos al salón de belleza, constantemente tomamos decisiones sobre el estilo de manicura. Tal vez a simple vista parezca una decisión sin importancia, pero es una realidad que dichas acciones tienen un valor en la psicología. Los expertos señalan que, al tener las uñas cuadradas , es una característica que nos habla sobre nuestra personalidad.

Considerando todo el contexto que ya te dimos al respecto, te detallaremos qué significa llevar dicha manicura, qué dice de las personas, basándonos en la opinión de los expertos. Así que no te pierdas los detalles.

¿Qué significa tener las uñas cuadradas?

Como ya lo mencionamos, la forma de la manicura puede decir muchas cosas sobre nuestra personalidad. En el caso de las personas que tienen sus uñas cuadradas, se menciona que quienes lo usan suelen ser tranquilas y sociables; también se destaca por ser alguien independiente que prefiere hacer sus propias decisiones, según un medio internacional.

Por otro lado, en la cuenta de TikTok @campossaludperu, se detalla que quienes usan dicha manicura significa que son calientes, fuertes y líderes. Otra característica que se menciona es que son usuarias que tienen un equilibrio entre la practicidad y aprovechan el espacio para tener diseños creativos, según la psicología.

En sencillas palabras, podemos deducir que son personas independientes que fácilmente se relacionan con otros usuarios, son creativas, pero al mismo tiempo buscan tener una manicura funcional para su jornada, desde el punto de vista de la psicología.

¿Las uñas cuadradas están anticuadas?

Durante varios años las uñas cuadradas dominaron los salones de belleza, pero hubo una temporada en que fueron reemplazadas por la forma almendra, ovalada, stiletto y coffin, abriendo paso a un estilo más moderno al momento de arreglar nuestras manos.

Sin embargo, desde el 2025, la forma cuadrada ha regresado con más fuerza, trayendo estilos más renovados para las usuarias que desean presumir un diseño juvenil, y parece que para el 2026 van a permanecer en las tendencias. Ahora ya conoces el significado de emplear el estilo mencionado en tus uñas.