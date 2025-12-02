¿Cuál es el significado de cada una de las velas de la corona de adviento?

El domingo 30 de noviembre fue el primer día en que debía prenderse una de las velas que tiene la corona de adviento. Aunque hay hogares que ya no siguen la tradición, otras familias aún lo aplican en las festividades de Navidad, siendo un elemento imprescindible.

¡Mati lanza advertencia hacia los celestes! Revive lo mejor del Exatlón TV Azteca [VIDEO] Leo busca capitalizar la tristeza de Mati para doblegar a los escarlatas, pero la multicampeona lanza una fuerte advertencia a los celestes. ¡Revive lo mejor del Exatlón!

Es usual que muchos quieran incorporarlo. Si desconoces sus simbolismos, no te preocupes, porque a continuación te vamos a detallar el significado de cada una de ellas y las fechas en que debes encender las siguientes velas disponibles.

¿Qué significan las 4 velas de adviento?

Al adquirir una corona de adviento, podrás ver que en ella hay 4 velas, donde cada una de ellas tiene un significado especial. En la cuenta de TikTok Antonio Plancarte y Labastida, explica que tienen los siguientes simbolismos y deben encenderse siguiendo el orden que mostraremos:

Vela morada: Simboliza la esperanza que otorga la luz al iluminarnos. Vela morada: Representa la paz, además de recordar el viaje que hicieron María y José. Vela rosa: Significa la alegría y el amor. Vela morada: Por último, igualmente es el amor que nos invita para recibir al niño Dios.

La forma de la corona tiene un significado especial, al ser circular y hecha de hojas verdes, representa la esperanza y el amor de Dios, el cual nunca se acaba, mientras que las tonalidades verdes representan la fe. Es usual que algunos tengan las velas de los mismos colores.

¿En qué día se prenden las velas de la corona de Adviento?

Es importante aclarar que, al momento de encender las velas de la Corona de Adviento, no tienen una fecha fija, y cada año van cambiando dependiendo del calendario. Por ejemplo, para el 2025, la primera vela debió encenderse el domingo 30 de noviembre.

Las demás velas deben encenderse cada domingo; recuerda que la última se prenderá antes de la Navidad, un dato que deberás considerar en los siguientes años. Al momento de hacerlo, recuerda hacer una oración; al terminar, puedes apagarla sin ningún problema; así evitarás algún tipo de accidente. No te preocupes si se te olvidó prender el domingo; puedes hacerlo al día siguiente sin ningún problema.