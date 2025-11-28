¿Que significa y cuál es el origen del calendario de adviento?

Seguramente has escuchado a tu mamá y a tu tía decir que deben preparar la Corona de Adviento, sin embargo, te has preguntado ¿qué es y cuál es el significado de este adorno? Aquí te diremos todo lo relacionado con esta tradición, la cual tiene más historia de la que piensas.

¿Cuál es el origen del calendario de adviento?

El origen del calendario de adviento se remonta al siglo XIX en Europa, específicamente en Alemania. Este periodo inicia desde el 1 hasta el 24 de diciembre.

¿Cuál es el significado de la Corona de Adviento?

El círculo que es la corona de este adorno quiere decir que no tiene principio ni fin, de igual manera quiere decir que debemos recordar la eternidad de Dios y pensar en los miles de años que la humanidad ha esperado al Mesías, desde la creación con los primeros seres humanos como Adán y Eva, hasta el nacimiento de Jesús.

La corona tiene el follaje, el cual puede ser abeto o pino, ya sea natural o un material artificial, y es que el verde se relaciona con la virtud de la esperanza. Cuando se prenden las velas se hace una oración, la cual viene acompañada de una lectura bíblica y un villancico, entonces, la luz tendría el significado de la luz y que desvanece las tinieblas.

¿Qué es la Corona de Adviento?

Este tipo de adorno recuerda a las familias que siguen las tradiciones decembrinas que deben prepararse para la llegada del Niño Dios en los hogares de los católicos; pero este artículo cuenta con varios pasos para ordenarlo de manera correcta.

¿Qué día se encienden las velas de la Corona de Adviento?

Las velas moradas se encienden el primero, segundo y el cuarto domingo de Adviento, la vela rosa se prende el tercer domingo de Adviento, o mejor conocido como “domingo de gaudete”.

Recuerda que, cada domingo de Adviento se enciende una vela y se reza una oración, la cual también viene acompañada de una lectura de la Biblia y un villancico.

Cabe señalar que, la Corona se debe bendecir en la iglesia el primer domingo de Adviento y después se coloca en la mesa de tu casa.

¿Cuáles son los materiales para hacer una Corona de Adviento?

4 Velas de color morado, verde, blanco y rojo

Cirio de Vela Blanca

Ramas Verdes

Decoraciones como: piñas, cintas, manzanas

Materiales adicionales como: Ramas, base de cartón, esta será la base central para detener todo el adorno

