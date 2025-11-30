¿Cuál es la primera vela que se enciende en la corona de adviento?

En algunos hogares se tiene la costumbre de prescindir las velas de la corona de adviento, aunque es algo que con el tiempo se ha perdido, hay familias que generación con generación han hecho lo posible por preservar el ritual navideño, el cual tiene un importante simbolismo.

Si es el primer año en que deseas hacerlo, no te preocupes, porque te explicaremos cuál es la primera vela que debes encender durante la celebración y todos los detalles que debes conocer sobre la importante tradición, así que toma nota de todo lo que te vamos a compartir.

¿Cuál es el orden de las velas en la corona de adviento?

Al adquirir una corona de adviento, seguramente te encontrarás con varias velas de colores, donde cada una de ellas representa algo y tiene un orden para ser encendido. Es así que te explicaremos sus simbolismos, además de explicar cuál es el primero y el último que enciendes, empleando el siguiente orden:

Morado: Espíritu de vigilia que nos invita a prepararnos. Verde: Esperanza. Rojo: Alegría por el nacimiento de Jesucristo. Blanco: Presencia de Dios.

Al hacer un círculo y tener los simbolismos anteriores, es una clara representación del amor de Dios, el cual nunca acaba por ser infinito, siento una clara representación de la unidad, en especial durante estas celebraciones que se hacen en compañía de nuestra familia o amigos.

¿Cuándo se enciende la primera vela de Adviento?

El encender la primera vela de la corona de Adviento usualmente se hace en el primer domingo de Adviento, el cual año con año va cambiando dependiendo del calendario que se presente. Para el 2025, se debe hacer el 30 de noviembre.

Mientras que las demás velas deben hacerse en los próximos domingos, siguiendo el orden anterior. La última vela, que es la blanca, debe ser encendida el domingo anterior a la Navidad.

Al momento de hacer el encendido de la primera vela y cada una de ellas, puedes hacer una oración; una vez que termines, se recomienda apagarla al instante, con la principal finalidad de prevenir cualquier tipo de accidente en el hogar.