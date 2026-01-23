Estos son los snacks saludables y baratos que puedes hacer para recibir a tus amigos en casa
Conoce los snacks sencillos y baratos que puedes hacer para dejar a tus amigos sin palabras cuando te visiten en casa.
Cuando se hace una reunión en la casa o departamento, las personas deciden impresionar y consentir a sus invitados con snacks ricos y saludables . Sin embargo, no siempre se cuenta con un presupuesto muy grande, ni con el tiempo necesario para poder hacer recetas muy elaboradas. Por ese motivo, existen varias alternativas que no puedes dejar pasar.
¿Cuáles son los snacks saludables para una reunión en casa?
Ahora, te compartiremos algunas opciones rápidas y saludables que se pueden hacer en cuestión de minutos. Lo mejor, es que se pueden realizar con ingredientes fáciles de conseguir, que no son muy caras y que no te van a quitar mucho tiempo, aunque van a garantizar que te luzcas con tus amigos.
Los taquitos dorados de papa al horno, son una de las opciones que te van a hacer lucir con tus amigos, para lo que va a necesitar los siguientes ingredientes:
- Tortillas de maíz.
- Papa cocida.
- Cebolla picada.
- Orégano.
Ahora lo importante, para prepararlo debes rellenar con papa la tortilla de maíz, posteriormente se enrolla y hornea con una ligera capa de aceite. Como opción final se puede agregar un poco de cebolla picada y orégano, pero eso va a ser al gusto.
Otra gran opción para no trabajar mucho y quedar bien con tus visitas son las brochetas de tomate y queso panela, las cuales llevan los siguientes ingredientes:
- Tomates cherry.
- Queso panela en cubos.
- Palillos.
- Albahaca (opcional).
Para prepararlos necesitas insertar un tomate y un cubo de panela por palillo y listo, quedará una brocheta, se puede decorar con albahaca y tendrán un gran sabor.
Finalmente, tenemos las tostadas horneadas con frijoles y pico de gallo, los cuales llevan los siguientes ingredientes:
- 4 tostadas horneadas.
- 1 taza de frijoles machacados.
- Pico de gallo al gusto.
El proceso es sencillo, ponle a cada tostada con frijoles y arriba agrega el pico de gallo. Este snack se vuelve más saludable y rápido de preparar, ideal para cuando tienes poco tiempo.