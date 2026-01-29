Las 5 tendencias de la moda que llegan en el 2026 y las que se van a quedar en el 2025

Con el fin del 2025, también se terminan ciertas tendencias de la moda , que no logran llegar al 2026. Por esa razón es importante conocer qué artículos o estilos de la belleza ya van a dejar de ser los de hoy, para poder adaptar lo que tenemos en el armario.

Para que te mantengas al tanto, te detallaremos todo lo que se sabe al respecto, así que toma nota de todas las recomendaciones y consejos que te vamos a dar para que lo uses en el outfit de tu jornada diaria.

¿Qué será tendencia en el 2026?

Una de las principales tendencias de la moda va a ser la llegada del maximalismo, presenciando colores, texturas y diversas capas, con los que podremos demostrar nuestra auténtica personalidad. Dejando de lado aquel estilo minimalista con looks sobrios del 2025.

Otra tendencia que se mantuvo por mucho tiempo fue el animal print de vaca o leopardo, pues ahora eso permanecerá en el pasado, porque ahora van a dominar los diseños de venados y serpientes, destacándose por ser más elegantes.

En el tema de los accesorios, nos despedimos de las alternativas invisibles y delicadas, para que los collares, aretes y anillos grandes lleguen a dominar los aparadores del 2026, siendo un claro ejemplo de que lo minimalista ya fue cosa del pasado. Así que aprovecha aquellas joyas enormes que tenías guardadas en el alhajero.

Mientras que en el calzado, nos despedimos de los tenis grandes con plataformas para permitir los estilos slim; aunque fue una tendencia que ya estaba dominando en el año anterior, parece que en los próximos 365 días va a obtener mayor fuerza.

¿Qué estilo de jeans se llevará en el 2026?

En la actualidad, la mezclilla sigue siendo una tendencia que domina los roperos de las personas. Sin embargo, en el 2025, se va a quedar el denim claro con un estilo desgastado, ya que no formará parte de las tendencias de la moda en el 2026.

En su lugar va a ser reemplazado por el denim oscuro, un azul marino que se va a destacar por poder hacer todo tipo de contrastes con tonalidades intensas o neutras, además de ser versátil al usarlo en algún outfit de oficina casual o para algo más sofisticado.