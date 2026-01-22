Tips para que una relación de pareja con diferencia de edad funcione

Todas y cada una de las relaciones de pareja , tienen retos y diferencias que superar para poder seguir unidad y tener cierta estabilidad, pero cuando existe una diferencia de edad muy marcada, estos pueden ser más grandes, por lo que deben seguir ciertos pasos para evitar complicaciones.

Por si los retos internos no fueran suficientes, las parejas con una diferencia de edad importante, siempre están bajo el ojo público, donde tienen que soportar juicios silenciosos y las miradas de todos cuando caminan por la calle. Aunque más allá de todo eso, existen ciertas cosas que hacen que estas relaciones funcionen y duran por mucho tiempo.

Tips para que una relación con diferencia de edad funcione

Lo primero que debes de saber, es que de acuerdo con el estudio revelado por Population Studies, donde se revisaron los datos de 130 países, la diferencia de edad promedio en parejas heterosexuales, es de 4.2 años, siendo los hombres mayores que las mujeres.

El primer tip que deben conocer este tipo de parejas, es que no pueden vivir todo el tiempo de esa chispa inicial que los llevó a estar juntos, deben entender que el enamoramiento solamente es el principio de todo, por lo que deben aprender a evolucionar juntos.

El segundo punto para que una relación con diferencia de edad funcione, es tener las expectativas claras, las cuales involucran temas como proyectos de vida, maternidad, carreras profesionales y sus prioridades a nivel personal, por lo que deben de hablar de estos temas sin miedo.

Finalmente, unos de los puntos más importantes es que los dos estén unidos ante los comentarios que pueden recibir sobre su relación por parte de amigos y familiares, ya que todavía existen muchos prejuicios sociales y culturales, los cuales a la larga pueden generar un desgaste emocional, por lo que nunca es recomendable buscar una validación externa.

