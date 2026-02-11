El truco de los expertos para estilizar el rostro sin usar escotes ni tacones

Los escotes pronunciados y los tacones altos siempre fueron recursos casi obligatorios para estilizar el rostro y la figura, y alargar visualmente el cuerpo. Sin embargo, estilistas y asesores de imagen coinciden en que existe un truco más efectivo: elegir estratégicamente el corte de cabello adecuado según la forma del rostro y el cuello.

De acuerdo con especialistas en visagismo (la disciplina que analiza la armonía entre facciones y peinados), el pelo tiene un impacto directo en cómo se perciben las proporciones del rostro. Así es como un buen corte de cabello puede afinar pómulos, alargar el cuello, suavizar mejillas y crear un efecto visual de mayor verticalidad.

Los cortes de cabello pueden estilizar el rostro

Los expertos en imagen personal explican que ciertos cortes generan líneas visuales que "estiran" ópticamente el rostro, sobre todo en personas con cara redonda o cuello corto. Según la estilista y asesora de imagen española Ana Lérida, el secreto está en evitar volúmenes excesivos a la altura de las mejillas y apostar por capas, asimetrías o largos que caigan por debajo de la mandíbula.

Por su parte, el estilista internacional Vidal Sassoon, pionero del diseño geométrico en peluquería, sostenía que la forma del cabello puede modificar por completo la percepción del rostro, incluso más que el maquillaje. En el caso de los rostros redondos, el objetivo es romper la simetría circular con líneas rectas, diagonales o desfilados que afinen el contorno facial.

Los 3 cortes de cabello que estilizan el rostro redondo y cuello corto

Los cuellos cortos se benefician especialmente de cortes que despejen la zona de la nuca o que generen una caída alargada hacia adelante, ya que esto crea un efecto óptico de mayor longitud y elegancia.



Long bob desfilado

Este corte a la altura de los hombros con puntas desfiladas es uno de los más recomendados por estilistas. Al caer por debajo de la mandíbula, alarga visualmente el rostro y afina las mejillas. La versión ligeramente más larga adelante ayuda a estilizar el cuello y a crear una silueta más armónica.

Corte en capas largas

Ideal para quienes prefieren mantener el largo. Las capas generan movimiento vertical y evitan el efecto “bloque” en la zona del rostro. Las capas bien trabajadas son clave para estilizar sin perder volumen natural.

Bob asimétrico

Más corto atrás y más largo adelante, este corte crea líneas diagonales que rompen la redondez facial. Además, deja la nuca despejada. Esto estiliza el cuello y aporta un look moderno y sofisticado.