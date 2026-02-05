Los 3 cortes para mujer de 50 a 60 años de pelo lacio y largo que tienen la cara redonda te harán ver más joven y hermosa

En esta ocasión te diremos cuáles son los 3 cortes para mujeres de 50 a 60 años que tienen la cara redonda, el pelo lacio y largo que las hará ver más jóvenes y hermosas. Este 2026 viene marcado por varias tendencias, y con estos estilos podrás cambiar totalmente de look, y además le darás un equilibrio a tus facciones; además se definirá y dará un aspecto más natural.

3 cortes para mujeres de 50 a 60 años con pelo lacio

Melena XL con Capas Desfiladas

|Foto de Tima Miroshnichenko

Uno de los 3 cortes que rejuvenecen el rostro de las mujeres de 50 a 60 años de edad que tengan su cara redonda, es el llamado: Melena XL con capas desfiladas. Este estilo le aportará mucho movimiento a su cabello, además estiliza el rostro de una manera natural y evita el volumen excesivo que se pueda dar a los lados; este look es de los más elegantes.

Lob Asimétrico

|Foto de Murat ISIK

Este corte de pelo tiene la característica de ir más largo por la parte de adelante; aquí se ven unas líneas que afinan la cara y además alargan el rostro con mucha naturalidad; esta es una de las opciones y modernas que se ocuparán este 2026, ya que tiene como resultado dar un aspecto armonioso y favorecedor.

Pixie Largo con Fleco Lateral

|Foto de Roman Biernacki

Terminamos con el Pixie largo con fleco lateral; este estilo se basa principalmente en su capacidad para estilizar el volumen de tu melena en la parte superior y en el fleco de lado; este corte rompe por completo la simetría y sobre todo suaviza las mejillas; esta opción es una propuesta para quienes buscan un cambio diferente, sofisticado y audaz.

Estos son los cuidados para tener un cabello largo y hermoso

Uno de los consejos que dan algunos expertos en belleza para aquellas mujeres que quieren tener su cabello largo y lacio muy cuidado; es cepillarlo varias veces durante el día, esto hará que se estimule la circulación sanguínea del cuero cabelludo, por lo tanto, se promoverá un crecimiento más saludable.

Trata de bañarte con agua fría, al hacer esto las cutículas del pelo se hacen más sedosos y brillante; también se recomienda evitar cualquier tipo de artefacto que emita calor como, por ejemplo: planchas, secadoras o pinzas. Puedes utilizar mascarillas capilares por lo menos una vez a la semana, esto le dará elasticidad a tu melena.