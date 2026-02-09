Los trucos caseros para que los zapatos escolares duren todo el año
El mantenimiento de los zapatos escolares es muy importante para que duren todo el año. La Inteligencia Artificial revela los mejores trucos para lograrlo.
El ciclo escolar sigue su rumbo en 2026 y aunque el cambio de año en algunos casos viene con cambios de indumentaria y calzado , en otros casos esto no ha sido así. Por lo tanto, los esfuerzos por mantenerlos se redoblan y se convierten en sumamente necesarios.
Sobre todo en hogares en donde son más de uno los estudiantes, el cuidado del calzado debe ser una prioridad con el fin de no afectar a la economía familiar. Es por eso que existen trucos que permiten que lograrlo y la Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de recopilarlos.
¿Calzado escolar para todo el año?
La aplicación Gemini es la encargada de traernos esta valiosa información ya que afirma que “mantener los zapatos escolares intactos todo el año parece una misión imposible, especialmente con el trote que les dan”.
La IA creada por Google pone el foco en el "mantenimiento preventivo" como la clave para que el calzado de los estudiantes puede ser aprovechado durante toda la extensión del ciclo lectivo 2025-2026, por lo que, afortunadamente, es algo posible.
¿Qué trucos aplicar en los zapatos escolares?
Gemini afirma que existen trucos considerados como los mejores para que los zapatos escolares “aguanten el ritmo de la rutina escolar. A continuación, la Inteligencia Artificial enumera las alternativas más destacadas:
- El Escudo protector: No esperes a que se raspen para cuidarlos. Antes de estrenarlos, dales una buena capa de crema nutritiva o betún y déjalos absorber. Esto hidrata el cuero y lo hace más flexible, evitando que se cuartee con el movimiento. Si son de gamuza o tela, puedes frotar un poco de vela blanca (parafina) por la superficie y luego pasar el secador de pelo para que se derrita y cree una capa repelente al agua.
- Reparación de raspones "milagrosa": Para rasguños leves en cuero, un algodón con una gota de aceite de oliva puede disimular la marca. Si el raspón es profundo y se ve el material de abajo, rellena el hueco con un marcador negro permanente y luego aplica betún encima. ¡Quedan como nuevos!.
- Control de humedad y olor: El sudor y la lluvia son los peores enemigos del pegamento y las costuras. Si se mojan, nunca los pongas bajo el sol directo o la estufa, porque el cuero se tuesta y se rompe. Rellénalos con papel periódico; este absorbe la humedad desde adentro y mantiene la forma. Una vez por semana, espolvorea un poco de bicarbonato de sodio adentro por la noche para eliminar bacterias y olores. Sacúdelos bien por la mañana.
- Cuidado de las suelas y costuras Pasa un poco de esmalte de uñas por las costuras expuestas. Esto evita que el hilo se deshilache si se roza con el suelo. Si la suela es blanca o de goma, usa una goma de borrar blanca o un poco de pasta de dientes para quitar las marcas negras de roces.