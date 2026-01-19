Tutorial de 7 peinados fáciles: los puedes usar en la escuela, oficina o una salida
Prácticos, rápidos y versátiles, estos peinados fáciles de hacer se adaptan a cualquier ocasión. Checa el paso a paso de cada uno y qué necesitas.
Tener peinados prácticos y bonitos a la mano puede hacer la diferencia en tu rutina diaria. Este tutorial reúne siete peinados fáciles de realizar, pensados para adaptarse tanto a la escuela como a la oficina o una salida casual.
Son opciones versátiles, rápidas y favorecedoras que te permitirán verte arreglada sin invertir demasiado tiempo y fueron compartidas por distintos usuarios de la plataforma Pinterest que los han probado y los recomiendan.
El paso a paso para lograr estos peinados fáciles
1. Cola baja pulida: cepilla el cabello hacia atrás. Sujétalo a la altura de la nuca y aplica un poco de gel o crema para fijar.
2. Media cola con volumen: toma la parte superior del cabello, carda ligeramente la raíz y sujeta con una liga o broche.
3. Chongo bajo desenfadado: haz una cola baja, enróllala y fija con pasadores. Suelta algunos mechones frontales.
4. Trenza lateral sencilla: lleva el cabello hacia un costado y trenza de forma tradicional. Ajusta y afloja un poco para un efecto natural.
5. Cabello suelto con ondas suaves: divide el cabello en secciones y marca ondas con plancha o rizador. Luego, peina con los dedos.
6. Coleta alta relajada: recoge el cabello en la parte alta, deja algunos mechones sueltos y fija con spray ligero.
7. Half bun (medio chongo): toma la mitad superior del cabello, forma un pequeño chongo y asegura con liga o pasadores.
¿Qué no puede faltarte en estos peinados?
Para lograr estos peinados, especialistas del portal All Things Hair dieron a conocer que hay algunos imprescindibles que no pueden faltarte para que luzcan bien y duren más, como por ejemplo:
- Ligas de cabello resistentes, de preferencia sin costuras.
- Pasadores y horquillas, ideales para fijar mechones sueltos.
- Cepillo o peine, para alisar y dar forma.
- Spray fijador ligero, que mantenga el peinado sin rigidez.
- Crema o gel de peinar, para controlar frizz y baby hairs.
- Accesorios simples (broches, scrunchies o pinzas), que elevan el look.
- Protector térmico, si usas plancha o rizador.