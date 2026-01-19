inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Tutorial de 7 peinados fáciles: los puedes usar en la escuela, oficina o una salida

Prácticos, rápidos y versátiles, estos peinados fáciles de hacer se adaptan a cualquier ocasión. Checa el paso a paso de cada uno y qué necesitas.

peinados fáciles
|(ESPECIAL/CANVA)
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  Ana André | DR

Tener peinados prácticos y bonitos a la mano puede hacer la diferencia en tu rutina diaria. Este tutorial reúne siete peinados fáciles de realizar, pensados para adaptarse tanto a la escuela como a la oficina o una salida casual.

Son opciones versátiles, rápidas y favorecedoras que te permitirán verte arreglada sin invertir demasiado tiempo y fueron compartidas por distintos usuarios de la plataforma Pinterest que los han probado y los recomiendan.

El paso a paso para lograr estos peinados fáciles

1. Cola baja pulida: cepilla el cabello hacia atrás. Sujétalo a la altura de la nuca y aplica un poco de gel o crema para fijar.

peinados fáciles de hacer
|Pinterest

2. Media cola con volumen: toma la parte superior del cabello, carda ligeramente la raíz y sujeta con una liga o broche.

Peinados que puedes hacerte en casa
|Pinterest

3. Chongo bajo desenfadado: haz una cola baja, enróllala y fija con pasadores. Suelta algunos mechones frontales.

Checa estos peinados fáciles
|Pinterest

4. Trenza lateral sencilla: lleva el cabello hacia un costado y trenza de forma tradicional. Ajusta y afloja un poco para un efecto natural.

peinados fáciles: los puedes usar en la escuela, oficina o una salida
|Pinterest

5. Cabello suelto con ondas suaves: divide el cabello en secciones y marca ondas con plancha o rizador. Luego, peina con los dedos.

Checa estos peinados fáciles
|Pinterest

6. Coleta alta relajada: recoge el cabello en la parte alta, deja algunos mechones sueltos y fija con spray ligero.

Peinados para hacer en tu hogar
|Pinterest

7. Half bun (medio chongo): toma la mitad superior del cabello, forma un pequeño chongo y asegura con liga o pasadores.

Mira estos peinados fáciles
|Pinterest

¿Qué no puede faltarte en estos peinados?

Para lograr estos peinados, especialistas del portal All Things Hair dieron a conocer que hay algunos imprescindibles que no pueden faltarte para que luzcan bien y duren más, como por ejemplo:

  • Ligas de cabello resistentes, de preferencia sin costuras.
  • Pasadores y horquillas, ideales para fijar mechones sueltos.
  • Cepillo o peine, para alisar y dar forma.
  • Spray fijador ligero, que mantenga el peinado sin rigidez.
  • Crema o gel de peinar, para controlar frizz y baby hairs.
  • Accesorios simples (broches, scrunchies o pinzas), que elevan el look.
  • Protector térmico, si usas plancha o rizador.
Tags relacionados
Belleza Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO