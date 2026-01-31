5 diseños de uñas cuadradas que son la tendencia elegante del 2026

Durante mucho tiempo predominaron las uñas almendradas y stiletto, pero este año las uñas cuadradas vuelven con mucha fuerza. Las expertas ya lo habían predicho y así es, vuelve el borde recto, limpio y estructurado.

Estas uñas auténticas son las protagonistas indiscutibles y están listas para ser las preferidas de este año. Aquí te traemos los mejores diseños para que disfrutes.

¿Cuáles son los diseños de uñas cuadradas en tendencia?

Uñas cuadradas en tono nude rosado

Coloca una capa ligera de esmalte nude o un brillo transparente para lograr una versión natural y elegante. Si te gusta más el efecto classy y cómoda a tu manera, esta es la elección.

Uñas cuadradas con acabado brillante(coquette)

En segundo lugar tenemos un diseño femenino que apuesta por varias capas de esmalte y un top coat con efecto rosa y muy glossy que eleve el resultado sin perder sobriedad.

Uñas cuadradas ‘Cloud Dancer’ (color del año)

En cuanto al Cloud Dancer es un color blanco lechoso que aporta calma, limpieza, frescura y un aire minimalista.

Uñas cuadradas en rojo vino o burdeos

Uno de los tonos que sigue siendo elegido para el invierno o primavera es el rojo vino o burdeos. Esto busca darle un toque profundo y sofisticado que elevan cualquier look ya sea de noche o día.

Esta es la razón por la cual las uñas cuadradas son el nuevo statement de elegancia

Favorecen a manos largas y cortas por igual cuando se llevan en longitud media o corta.

Proyectan orden, pulcritud y sofisticación.

Son ideales para looks minimalistas, ejecutivos y de lujo relajado.

Transmiten una estética cuidada, consciente y atemporal.

Cuando hablamos de lujo no nos referimos al exceso sino que a la precisión con la que realizas la manicura. Las uñas cuadradas, con su geometría perfecta y su versatilidad refinada, se posicionan como la manicura definitiva para quienes buscan lujo en todo el sentido de la palabra.

