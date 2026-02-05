Uñas pearly french, la tendencia que las famosas están usando en su manicura en el 2026

Recientemente, se llevó a cabo la importante premiación musical de los Grammy, donde claramente fue posible ver ciertos cambios en el maquillaje y en la manicura que usaban las famosas, siendo un claro ejemplo de las tendencias que van a dominar en el 2026.

Lo más destacado fue la presencia de las “Uñas Pearly French”, las cuales van a ser la tendencia en los salones de uñas. Para que lo puedas usar, te detallaremos en qué consiste.

¿Qué es el diseño de uñas pearly french?

Por el nombre del diseño de las uñas pearly french, es posible identificar de qué se trata. Por un lado, se destaca por tener el clásico francés, donde enmarca el crecimiento de la uña con una línea blanca. Para hacerla más impactante, el color blanco lo agregan con destellos perlas o encima agrega el efecto perlado, para darle un brillo de impacto.

Aunque es un estilo que desde hace tiempo se realiza, fue Sabrina Carpenter quien se ha encargado de lucirlo en su manicura durante la importante premiación en el 2026, siendo un estilo que muchas personas pueden optar por ser elegante y atractivo visualmente.

La principal ventaja que tiene la tendencia es que puedes usarla para cualquier ocasión, puesto que fácilmente se adecúa a cualquier evento importante y es una opción infalible que nunca falla. Por lo que es muy probable que en los siguientes días veamos a más famosas emplear el estilo.

¿Cuál es el mejor color para una manicura francesa?

Para lograr el efecto de las uñas pearly french, ya sea que lo hagas en un salón de uñas o desde tu casa. Si decides hacerlo desde la comodidad de tu hogar, considera tener los colores ideales para que quede hermosa la manicura en tendencia del 2026.

Recuerda que el tono base debe ser similar al de tu piel para obtener un aspecto más realista; para pieles claras puedes usar una base rosa, mientras que en piel oscura, puedes optar por un nude más intenso. Y en la línea que colocamos, puedes escoger un blanco coral o un cloud dancer que tenga destellos perlados. Si lo haces en un salón de belleza, ellos pueden agregarte polvos con destellos para darle ese efecto deslumbrante.