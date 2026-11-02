El maquillaje coreano o K-Beuty ha conquistado el mundo gracias a su filosofía de resaltar la belleza natural. Hoy te presentamos unos delineados sutiles coreanos que son horizontales y buscan acortar sutilmente las distancias visuales, suavizar las facciones y dar un equilibrio simétrico espectacular a todo el rostro.

Si mides más de 1.70 m y quieres adoptar el encanto del estilo asiático, aquí te compartimos 3 diseños de delineados coreanos perfectos para ti. Las mujeres altas suelen poseer estructuras óseas más alargadas, rostros estilizados o facciones con mayor presencia visual.

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3 delineados coreanos para mujeres altas

El delineado recto horizontal

Este estilo es una de las mayores insignias del K-Pop y resulta idóneo para mujeres altas porque crea una línea paralela al piso que balancea visualmente la altura de la cabeza.

En lugar de levantar la colita del delineado hacia la ceja, el trazo sigue la caída natural de las pestañas superiores y se extiende de forma completamente recta hacia la sien.

3 delineados coreanos para mujeres altas

El estilo Puppy Eye difuminado

Si buscas suavizar tys rasgos y proyectar una imagen más accesible, juvenil y dulce, esta técnica descendente es tu mejor opción.

La línea sigue la curva descendente del párpado superior, sobresaliendo apenas unos 2 milímetros más allá de la esquina externa del ojo. Para adaptarlo a las tendencias actuales, los maquilladores expertos recomiendan realizarlo con una brocha angular y sombra café en lugar de delineador líquido negro, difuminando ligeramente los bordes.

El delineado invisible con énfasis en Aegyo Sal

Para las mujeres altas que prefieren un look de maquillaje sin maquillaje enfocado en agrandar los ojos sin saturar los párpados.

También conocido como tightlining, consiste en rellenar exclusivamente la línea de agua superior y los espacios vacíos entre las pestañas con un lápiz a prueba de agua.

El secreto coreano se complementa dibujando el Aegyo Sal: una pequeña sombra clara y un sutil contorno debajo del ojo que simula esa pequeña bolsita de grasa natural que se forma al sonreír.

