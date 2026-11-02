La tensión entre los equipos de La Granja VIP continúa creciendo y La Resistencia comienza a sospechar que sus rivales podrían estar siguiendo una estrategia para debilitarlos. Manelyk, Kunno y Mono Osuna compartieron sus teorías sobre los movimientos del equipo disfuncional y lo que podría ocurrir en las próximas nominaciones. Durante su conversación, los tres coincidieron en que Fernando Lozada podría permanecer en la tabla de nominados hasta el domingo. Sin embargo, también consideraron que Bebeshita podría convertirse en uno de los siguientes objetivos de sus contrincantes, por lo que las próximas decisiones podrían complicar todavía más el panorama para su equipo.

La Resistencia sospecha que El Equipo Disfuncional está siguiendo un plan

¿Qué están tramando? La Resistencia ANALIZA los movimientos de sus rivales en La Granja VIP|La Granja VIP

Para Manelyk, Kunno y Mono, las nominaciones anteriores podrían no ser movimientos aislados. Los integrantes de La Resistencia consideran que el equipo disfuncional estaría observando quiénes son los elementos más vulnerables de su grupo para irlos colocando en riesgo uno por uno. Esta posibilidad encendió las alertas entre los tres granjeros, quienes recordaron que varios integrantes de su equipo ya han pasado por la tabla. Desde su perspectiva, la repetición de estos movimientos podría responder a una intención de reducir poco a poco a sus aliados y dejarlos con menos posibilidades de defenderse dentro de la competencia.

Fer Lozada y Bebeshita estarían en la mira de sus contrincantes

¿Qué están tramando? La Resistencia ANALIZA los movimientos de sus rivales en La Granja VIP|La Granja VIP

En medio de sus sospechas, los integrantes de La Resistencia hablaron sobre los nombres que podrían aparecer en las próximas nominaciones. Uno de ellos fue Fernando Lozada, pues creen que el equipo disfuncional podría mantenerlo en riesgo hasta el domingo. También mencionaron a Bebeshita como una posible próxima nominada. Aunque todavía no existe una confirmación sobre las decisiones de sus rivales, Manelyk, Kunno y Mono ya contemplan ese escenario y analizan cómo podría afectarles. Así, la estrategia de ambos equipos vuelve a convertirse en uno de los temas centrales de la convivencia. ¿La Resistencia habrá descubierto las verdaderas intenciones del equipo disfuncional o sus sospechas cambiarán cuando llegue el momento de nominar?